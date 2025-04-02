Küçük bir sarılma veya el ele tutuşma, insan ruhuna ne kadar da iyi geliyor öyle değil mi? Sakinleştiriyor, dinginleştiriyor ve mutlu ediyor. Üstelik bilim insanları da tüm bunları destekliyor!

Fiziksel temas aslında birçok hormonu harekete geçiriyor ve genel anlamda kişileri çok daha sağlıklı bir hâle getiriyor.

Gelin, bunun nasıl olduğuna bakalım.

Fiziksel şefkat, romantik ilişkilerde sevgiyi göstermenin en iyi yollarından biri.

Ayrıca şefkat dolu dokunuşlar, fiziksel ve ruhsal sağlığı iyileştiriyor. Öyle ki bilim insanları ortalama 13 bin kişinin katıldığı 212 farklı çalışmayı değerlendiren bir analiz gerçekleştiriyor. Görülüyor ki fiziksel temas, yorgunluğa, kan basıncının ve uyku düzeninin düzene girmesine fayda sağlıyor.

Yine masaj da özellikle depresyonu, kaygıyı ve çeşitli ağrıları azaltmaya yardımcı oluyor. Bazı çalışmalar da çiftlerdeki fiziksel yakınlığın, daha düşük kan basıncı ve daha iyi bağışıklık tepkileri gibi birçok fizyolojik etkiyi olumlu etkilediğini gösteriyor.

Ayrıca fiziksel yakınlık, büyük oranda daha iyi ve sağlıklı bir psikolojiyi beraberinde getiriyor. Mesela bir araştırma, uykuya dalmadan önce veya uykuda sarılan çiftlerin, sabah daha mutlu ve sakin hissettiklerini gösteriyor.

Dahası var.

Bir insanın partnerinden fiziksel şefkat görmesi, psikolojik olarak daha güçlü hissetmesini sağlıyor. Örneğin bir çalışmaya göre eşlerinin elini tutan kadınların beyinlerinde, tehditlere cevap veren bölgeler çok daha az aktif oluyor.

Öte yandan bu fiziksel şefkatten mahrum kalındığında daha fazla anksiyete ve depresyon semptomları ile karşılaşmak mümkün oluyor. Çünkü fiziksel temas, beynin ödül merkezlerini harekete geçiriyor ve ruh halini iyileştiriyor.

Ayrıca dokunma hissi de oksitosin salınımını uyarıyor. Bu da hem sosyal bağları güçlendiriyor hem de kişiler arasındaki güven duygularını artırıyor. Hatta bu sebeple oksitosin, “Aşk, bağlılık hormonu, kucaklaşma kimyasalı” olarak da adlandırılıyor.

Fiziksel şefkat, strese de birebir.

Stres hormonu olan kortizol seviyelerini düşürüyor, vücudun herhangi bir yerinde hissedilen ağrıyı da azaltıyor. Kısaca bilimsel olarak partner ile fiziksel temas hem psikolojik hem de fizyolojik olarak sağlığı olumlu yönde etkiliyor.

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