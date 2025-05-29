Bu sene birkaç kez toplu işten çıkarma ve oyun iptalleriyle gündeme gelen Electronic Arts, bu hamlelerine yenisini ekledi. Çok beklenen Black Panther oyunu iptal edildi, onu geliştiren 2 yıllık stüdyo Cliffhanger Games kapatıldı.

Oyun sektörü, yükselen masraflar ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle kötü bir dönemden geçiyordu. Bu yüzden son birkaç yılda birçok oyunun iptal edildiğini, binlerce insanın işinden kovulduğunu görmüştük. Electronic Arts da bu şirketlerden biriydi. Şimdi de oyun devinden bir üzücü haber daha geldi.

İlk olarak IGN tarafından bildirilen habere göre Electronic Arts, oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği Black Panther oyununu iptal etti. Karara, EA Entertainment Başkanı Laura Miele tarafından gönderilen bir e-postadan ulaşıldı . E-postada, şirketin odağını ve yaratıcı enerjisini "en önemli büyüme fırsatlarına yoğunlaştırmak istediği" ifadeleri yer alıyordu. Yani Black Panther, EA için önemli bir oyun olarak görülmedi.

Black Panther’i geliştiren Cliffhanger Games stüdyosu da kapatıldı

Yaşanan tek şey Black Panther oyununun iptali de değil. Öyle ki bu oyunu geliştiren Cliffhanger Games isimli stüdyonun da tamamen kapatıldığı söyleniyor. Bu stüdyo, 2023 yılında Black Panther’i geliştirmek için kurulan yepyeni bir şirketti. Ancak 2 yılını bile dolduramadan maalesef kapandı. Hâliyla çalışanlar da işinden oldu.

Black Panther oyunu, EA’in Marvel ile yaptığı 3 oyunluk anlaşmanın bir parçasıydı. Bunlar; Black Panther, diğeri Motive’in geliştirdiği Iron Man ve ismi açıklanmayan bir aksiyon oyunuydu. Black Panther oyununun, Marvel Games ile ortak olarak geliştirilen tekli oyunculu hikâye odaklı bir yapım olmasının beklendiğini de eklemeden geçmeyelim. Maalesef nasıl bir yapım olacağını göremeyeceğiz.

Electronic Arts, daha geçen ay 300-400 arasında çalışanını kovması ve Titanfall evreninde geçen yapım da dahil 2 oyununu iptal etmesiyle gündeme gelmişti. Sadece 1 ay içinde 1 oyunun daha iptal edilip bir stüdyonun daha kapatılması şirkette işlerin pek iyi gitmediğini gösteriyor. Bugünkü gelişmenin, şirketin bu yılki 3'üncü toplu işten çıkarması olduğunu da ekleyelim.