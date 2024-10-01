Futbol tutkunlarının vazgeçilmez serisinin yeni oyunu Football Manager 25 resmî olarak duyuruldu.

Her yıl futbol tutkunlarının yüzlerce saatini harcadığı Football Manager serisinin yeni oyunu Football Manager 25 kısa bir tanıtım videosu ile duyuruldu. Merakla beklenen serinin yeni oyununun çıkış tarihi de belli oldu.

Geçtiğimiz yıllarda kullanılan motorun aksine bu yıl Unity'ye geçiş yapacağını duyuran ekip, yeni tanıtımda yeni başlangıçları vurgularken, bu yıl oyuna kadın futbolunun ekleneceğini açıkladı. Kadın futbolunun yanı sıra Unity motoruna geçişle birlikte tasarımda ve arayüzde de daha kompakt bir yaklaşım bizleri karşılayacak.

Football Manager 25 Duyuru Fragmanı

Geçen yıllara kıyasla bu yıl gerçekleşen bir diğer önemli değişiklik ise beta sürecinin artık olmayacak olması. Normal şartlarda her yıl çıkan Football Manager oyununu ön sipariş verdiğiniz takdirde 14 gün önceden beta sürümünü deneyimleyebiliyordunuz ancak ne yazık ki bu sene böyle bir imkân sunulmayacak.

Geliştiriciler oyunu resmî olarak duyurmalarının yanı sıra yol haritalarını da paylaştı. Yol haritasına göre 7 Ekim'de kadın futbolu detaylı bir şekilde tanıtılacak ve sonraki tanıtımların tarihi de her tanıtım sonrasında açıklanacak.

Football Manager 25 Çıkış Tarihi

Merakla beklenen serinin yeni oyunu Football Manager 25, 26 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek. Konsol ve mobil tarafı için de bu tarih aynı olacak.

Football Manager 25 Fiyatı

Resmî duyurunun ardından oyun ön siparişe de açılmış durumda. Steam'de an itibarıyla %10 indirimle 44,99$ ön sipariş fiyatına sahip olan Football Manager 25, Epic Games'te ise 1.259 TL'ye satın alınabiliyor. Oyun geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da ilk günden Xbox Game Pass'te yer alacak.

Peki sizin Football Manager 25'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.