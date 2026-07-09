Ford, iki farklı sorun nedeniyle toplamda 110 bin 626 adet Mustan modelini geri çağırdığını açıkladı.

Otomobil üreticilerinin yaşanan problemler ve riskler nedeniyle sık sık araçlarını geri çağırdığını görüyorduk. Şimdi ise bu tarz bir uygulama, dünyanın en büyük otomobil markalarından biri olan Ford’dan geldi.

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ABD merkezli Ford, dünya çapında en popüler modellerinden olan Mustang’i içeren bir sorun nedeniyle binlerce modelini geri çağırmak zorunda kaldı. Elektrikli Mach-E’yi de içeren bu geri çağırma 2 farklı şekilde olacak ve toplamda 110 bin 626 adet aracı etkileyecek.

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Mustang modelleri neden geri çağrılıyor?

Gelen bilgilere göre ilk geri çağırma, yüksek performanslı özel seri Mustang GTD de dahil olmak üzere 2024-2026 model yıllarına ait 67.842 adet Mustang’den oluşuyor. Açıklamalara göre arızanın nedeni, tedarikçi zincirinde yaşanan teknik bir programlama hatasından kaynaklanıyor. Üretim sürecinde, devre kartı montajı gerçekleştirilirken 16 kilobaytlık çip için 32 kilobaytlık programlama ayarı basılmış. Bu uyumsuzluk nedeniyle çip, kendisinden daha büyük bir algoritmayla programlanmış.

Bu donanımsal ve yazılımsal hata, özellikle hava sıcaklığının 0°C ve altına düştüğü soğuk günlerde kendisini gösteriyor. Soğuk hava koşullarında silecek motoru, direksiyon kolon modülüyle olan iletişimini tamamen kaybedebiliyor. İletişim koptuğunda ise ön cam silecekleri yalnızca en yüksek hız kademesinde çalışabilirken, cam yıkama sistemi ise tamamen devre dışı kalabiliyor. Yoğun kar veya buzlanmanın yaşandığı çetin kış şartlarında ön camın hızla kapanabileceği göz önüne alındığında, bu durum sürücüler için ciddi bir görüş güvenliği riski yaratıyor.

Geri çağırmanın ikinci ayağında ise tamamen elektrikli SUV modeli Mustang Mach-E yer alıyor. 2023 model yılına ait elektrikli araçların arka diferansiyel pinyon milinde eğilme yorulmasına bağlı bir kırılma riski bulunuyor. Arka diferansiyelde bu kırılma yaşanırsa araç sürüş esnasında çekiş gücünü tamamen kaybedebiliyor veya park konumundayken kendi kendine hareket ederek güvenlik tehlikesi yaratabiliyor. Ford, sorunu Mart 2026’da Avrupa’da bulunan bir Mach-E üzerindeki testlerde fark etmiş.