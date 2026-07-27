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Ford, 565 Binden Fazla Bronco Modelini Geri Çağırdı: Peki Neden?

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Ford, yangın riski nedeniyle 565 binden fazla Bronco modelini geri çağırdı.

Ford, 565 Binden Fazla Bronco Modelini Geri Çağırdı: Peki Neden?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomobil devleri, araçlarında ortaya çıkan ve risk oluşturan problemler nedeniyle geri çağırma uygulamasına sık sık gidiyordu. Şimdi ise bu tarz bir hamle Ford’dan geldi. Şirket, popüler SUV modeli Bronco ailesini ilgilendiren büyük bir geri çağırma kararına imza attı.

Firma, toplamda 565.691 adet Bronco ve Bronco Raptor modelinin geri çağrıldığını duyurdu. Bu araçlarda ciddi risk oluşturabilecek bir problem tespit edildi. Gelin detaylarına göz atalım.

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Ford, 565 Binden Fazla Bronco Modelini Geri Çağırdı: Peki Neden?
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Yangın riski oluşturuyor

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Yarım milyonu aşkın Bronco modeline uygulanan geri çağırma kararı, motor bölmesindeki kablo demetinde meydana gelebilecek olası bir kısa devre ve yangın tehlikesi nedeniyle alındı. Açıklanan detaylara göre problem, 2021 ile 2026 model yılları arasında üretilmiş olan neredeyse tüm yeni nesil Bronco araçları kapsıyor.

Kablo demeti üzerinde yetersiz aşınma koruması bulunması ve demetin çevredeki bileşenlerle sürekli temas edip hareket etmesi, kabloların açıkta kalmasına yol açıyor. Açıkta kalan kablolar zamanla kesintili kısa devrelere neden olarak kıvılcım çıkarabiliyor ve motor bölmesindeki parlayıcı parçaları tutuşturma riski taşıyor.

Ford'un konuya ilişkin incelemeleri geçtiğimiz Haziran ayında başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde, motor bölmesinin yolcu tarafında başladığı değerlendirilen yedi Bronco Raptor ve sekiz standart Bronco yangını tespit edildi. Şirket mühendisleri 80'den fazla Bronco üzerinde yaptıkları fiziksel incelemelerde, küçük bir araç grubunun kablo demetinde sürtünme ve yıpranma izlerine rastladı. Şirket, bu durumla bağlantılı toplam 15 olası olay tespit etmiş durumda.

Ford, olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla tüm etkilenen araç sahiplerine bildirimde bulunarak araçlarını ücretsiz onarım için yetkili bayilere getirmelerini talep edecek. Onarım süreci ücretsiz bir şekilde gerçekleşecek.

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