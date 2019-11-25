Cybertruck ve Ford F150 Halat Çekme Yarışına Tutuştu (Video)

Elon Musk, perşembe günü yapılan Cybertruck tanıtımında mevcut pick-up araçlara birkaç atıfta bulunmuştu ama Musk'ın yeni aracı ve piyasadaki bir diğer pick-up ile ilgili başka bir sürprizi daha vardı. Tanıtımdaki Cybertruck ve Ford F150 arasında yapılan halat çekme yarışının videosu akıllarda kalan kısım oldu. Elon Musk, bu videoyu Twitter hesabından da paylaştı.

Elon Musk, Tesla Cybertruck aracının Ford F150 ile yaptığı halat çekme yarışının görüntülerini Twitter hesabında da paylaştı. İki aracın güçlerini kıyaslamamız için bir fırsat sunan bu video, geçtiğimiz günlerde yapılan Cybertruck sunumunda da gösterilmişti.

Elon Musk, Tesla’nın elektrikli aracı Cybertruck’ın tanıtımından önceki günlerde de Ford F150 ile kendi araçları arasında birkaç kıyaslama yapmıştı. Ayrıca Ford F150’nin dünya çapında en çok satan pick-up araçlarından biri olduğunu da ekleyelim. Elon Musk, daha önce yaptığı kıyaslamalarda Cybertruck’ın 50.000 dolardan daha az bir maliyete sahip olacağını ve Ford F150’den daha iyi özellikleri olacağını vadetmişti.

Halat çekme yarışının galibi kim oldu?

Tesla Cybertruck aracının bu yarışmadan galip ayrıldığı tartışmasız bir gerçek. Üstelik Musk’ın videodan hemen sonra söylediğine göre Cybertruck yokuş yukarı gidiyordu. Tabii adil olmak gerekirse bu tarz yarışmalar tamamen çekiş gücüyle alakalı.

Elbette bu yarış yalnızca araçlara değil, başka birtakım etmenlere de bağlı. Çoğu zaman elektrik gücüyle çalışan motorlar, içten yanmalı motorlara kıyasla daha kısa zamanda daha fazla tork üretme kapasitesine sahip. Hatırlatmakta fayda var; daha önce Ford da üretim aşamasında olan ve tamamı elektrik enerjisiyle çalışan F150 pick-up aracının yaklaşık 500 tonluk tren vagonlarını çektiği bir video paylaşmıştı.

Yayınlanan halat çekme yarışı videosu, aynı zamanda araçların boyutlarını kıyaslamamız için olanak sağlıyor. Her ne kadar video görüntüleri yanıltıcı olabilse de Cybertruck sanki Ford F150’den biraz daha büyük gözüküyor. Yapısına göre değişiklik gösterse de Ford F150 araçları, genellikle 5,5 ile 6,3 metre uzunlukta, 2 metre genişlikte ve 2 metre yükseklikte üretiliyor.

Tesla henüz Cybertruck’ın asıl boyutuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama Elon Musk’ın sunumda söylediklerinden yola çıkarak aracın Ford F150 ile aşağı yukarı aynı boyutlarda olmasını bekleyebiliriz.

İşte Cybertruck ile Ford F150 arasındaki halat yarışının videosu: