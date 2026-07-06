Temmuz 2026 döneminde Ford, binek ve ticari araç modellerini güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre araç satın almayı planlayanlar için önemli fırsatlar sunuyor.

Temmuz 2026 itibarıyla Ford Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Puma, Kuga, Focus, Tourneo Courier, Tourneo Custom ve Ranger'daki son fiyatları ortaya koyuyor. Geniş ürün gamı, gelişmiş sürüş teknolojileri ve farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden seçenekleriyle Ford, hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için güçlü alternatifler sunmaya devam ediyor.

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Temmuz 2026 ayında Ford tarafından sunulan kampanyalar, takas destekleri ve kredi fırsatları da araç satın alma sürecini daha avantajlı hale getiriyor. Bu rehberde Ford'un güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve finansman seçeneklerine ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

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Ford tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

| ------------------------------- | ---------------------------: | ----------------: | | Yeni Puma (2026) | 2.131.500 TL | - | | Yeni Puma (2025) | 1.897.100 TL | - | | Kuga (2026) | 2.740.000 TL | - | | Kuga (2025) | 2.585.600 TL | - | | Yeni Journey Courier (2026) | 2.551.000 TL | - | | Yeni Journey Courier (2025) | 2.324.800 TL | - | | Puma Gen-E (2026) | - | 2.158.700 TL | | Puma Gen-E (2025) | - | 1.976.500 TL | | Yeni Journey Courier BEV (2026) | 2.319.200 TL | - | | Yeni Journey Courier BEV (2025) | 2.230.400 TL | - | | Focus (2025) | - | 2.720.500 TL | | Capri (2026) | 3.164.300 TL | - | | Capri (2025) | 2.431.700 TL | - | | Explorer BEV (2026) | - | 2.133.900 TL | | Explorer BEV (2025) | - | 2.031.700 TL | | Puma ST (2026) | 2.732.100 TL | - | | Puma ST (2025) | 2.323.600 TL | - | | F-150 (2025) | - | 7.924.600 TL | | Edge (2024) | - | 3.956.900 TL |

Ford İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

Ford Puma Gen-E'de 300 Bin TL Faizsiz Kredi Desteği

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Ford Puma Gen-E modelinde 300.000 TL tutarında kredi için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansman fırsatı sunuluyor. Tam elektrikli kompakt SUV modeli Puma Gen-E, bu avantajlı kredi desteği sayesinde daha erişilebilir hale geliyor.

Ford Puma'da 300 Bin TL Faizsiz Kredi Kampanyası

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Ford Puma modelinde 300.000 TL tutarında kredi için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansman desteği sunuluyor. Kampanya sayesinde yeni Ford Puma sahibi olmak isteyen müşteriler, avantajlı ödeme koşullarından yararlanarak araç alımını daha kolay gerçekleştirebiliyor.

Ford Kuga'da Tüzel Müşterilere Özel Faizsiz Kredi Kampanyası

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Ford Kuga modelinde tüzel müşterilere özel 300.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor. Kampanya, işletmelerin yeni araç yatırımlarını daha avantajlı koşullarla gerçekleştirmelerine imkân tanıyor.

Ford Focus'ta 300 Bin TL Faizsiz Kredi Fırsatı

Temmuz 2026 itibarıyla Ford Focus modelinde 300.000 TL tutarında kredi için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansman desteği sağlanıyor. Sunulan kampanya sayesinde Focus sahibi olmak isteyen müşteriler, avantajlı ödeme seçeneklerinden yararlanabiliyor.