Formula 1'de ilk kez bu yıl düzenlenen Miami GP, heyecan verici bir yarışın ardından sona erdi. Yarışın kazananı Max Verstappen oldu. Yarışa lider konumdan başlayan ve şampiyonluk mücadelesinin sürdüren Charles Leclerc ise Verstappen'i geçme şansı elde edemedi.

Formula 1 2022 sezonunun beşinci ayağı olan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Miami Grand Prix’i, heyecan verici antrenman turları ve sıralama seansının ardından gece gerçekleşen yarışla sona erdi. Charles Leclerc ve Max Verstappen’in şampiyonluk mücadelesini sürdürdüğü yarış, bir güvenlik aracına ev sahipliği yaptı.

5,4 kilometrelik pistte toplam 57 tur süren Miami Grand Prix’in kazananı Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Yarışa üçünü sıradan başlayan Verstappen, ilk turda Ferrari pilotu Carlos Sainz’ı geçerek ikinciliğe yükseldi. Daha sonra 9. turdaki atağıyla liderliği Charles Leclerc’in elinden aldı.

Verstappen'in Leclerc'i geçtiği o anlar

Yarışın geneli sakin geçerken, 42. turda Lando Norris ve Pierre Gasly arasındaki temasla Norris yarış dışı kaldı. Güvenlik aracı piste geldi ve Leclerc, Verstappen’e meydan okuma şansı elde etti. Güvenlik aracı 46. turda içeri gelirken Leclerc Verstappen’i geçme girişimlerinde başarılı olamadı.

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Mercedes AMG F1 takımıysa yarışı 5. (George Russell) ve 6. (Lewis Hamilton) sırada tamamladı. Ferrari, Carlos Sainz ile podyumu tamamlarken Red Bull’un Meksikalı pilotu Sergio Perez 4., McLaren’de şansına kavuşamayan Daniel Riccardio 11. oldu. Takımlar şampiyonasında Ferrari, sadece 6 puan farkla liderliğini sürdürüyor.