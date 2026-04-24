Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonundan itibaren yeniden İstanbul Park’ta düzenlenecek. Yapılan 5 yıllık anlaşmayla Türkiye, 2031 sezonuna kadar Formula 1 takviminde yer alacak. Organizasyonda TOSFED, Formula 1’in Türkiye’deki teslimat ortağı olacak.

Formula 1 severlerin yıllardır beklediği haber sonunda geldi. Formula 1, Türkiye Grand Prix’sinin 2027 sezonundan itibaren resmen takvime döneceğini açıkladı. Yarışlara ev sahipliği yapacak pist ise elbette İstanbul Park olacak.

Yeni anlaşma yalnızca tek seferlik bir dönüş anlamına gelmiyor. Türkiye Grand Prix’si, 2027’den başlayarak 2031 sezonu sonuna kadar toplam 5 yıl boyunca Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda yer alacak. Yani İstanbul Park, uzun bir aranın ardından yeniden F1 takviminin kalıcı duraklarından biri hâline gelecek.

İstanbul Park, Formula 1’e 6 yıl sonra geri dönüyor

Türkiye Grand Prix’si en son 2020 ve 2021 yıllarında İstanbul Park’ta düzenlenmişti. Özellikle 2020 yarışı, Formula 1 tarihine geçen anlardan birine sahne olmuştu. Lewis Hamilton, İstanbul’da kariyerinin 7. Dünya Şampiyonluğunu ilan ederek Michael Schumacher’in rekorunu yakalamıştı.

İstanbul Park ise Formula 1 takvimine ilk kez 2005 yılında girmişti. 5,33 kilometrelik pist; hızlı virajları, inişli çıkışlı yapısı ve pilotları zorlayan karakteriyle kısa sürede F1 dünyasında özel bir yere sahip olmuştu. Kısacası bu dönüş, yalnızca Türkiye’deki izleyiciler için değil, dünya genelindeki motorsporları takipçileri için de oldukça heyecan verici.

Meşhur 8 viraj yeniden sahneye çıkıyor

İstanbul Park denildiğinde akla ilk gelen detaylardan biri tabii ki Turn 8. Formula 1’in en zorlu ve en sevilen virajlarından biri olarak gösterilen bu uzun sol viraj, pilotlardan hem cesaret hem de kusursuz araç kontrolü istiyor.

virajı özel yapan şey, tek bir viraj gibi görünse de aslında birden fazla apeks noktasına sahip olması. Yani pilotlar burada yalnızca direksiyonu çevirip geçmiyor; aracın dengesini, lastik yükünü ve hızını aynı anda yönetmek zorunda kalıyor. Bu da İstanbul Park’ı sıradan bir pist olmaktan çıkarıp gerçekten teknik bir mücadele alanına dönüştürüyor.

Türkiye Grand Prix’sinde unutulmaz zaferler yaşanmıştı

Türkiye bugüne kadar toplam 9 Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı. Bunların 7’si 2005-2011 yılları arasında, 2’si ise COVID-19 döneminde 2020 ve 2021 sezonlarında düzenlendi.

İstanbul Park’ın en başarılı ismi ise Ferrari pilotu olduğu dönemde arka arkaya üç kez kazanan Felipe Massa oldu. Massa, 2006, 2007 ve 2008 yarışlarında zafere ulaşarak Türkiye Grand Prix’sinde en çok kazanan pilot unvanını aldı.

Formula 1’in Türkiye’deki kitlesi ciddi şekilde büyüdü

Formula 1’in paylaştığı verilere göre Türkiye’de spora olan ilgi oldukça yüksek. Açıklamaya göre Formula 1, Türkiye’de 19 milyondan fazla izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada ise Türkiye’den 7,5 milyondan fazla kişi Formula 1’i takip ediyor.

Büyüme yalnızca takipçi sayısıyla da sınırlı değil. Türkiye’de Formula 1’in Instagram takipçilerinde yıllık bazda %25, YouTube izlenmelerinde ise %107 artış yaşandı. Bu da Türkiye’nin F1 için yalnızca nostaljik bir durak değil, büyüyen ve güçlü bir pazar olduğunu gösteriyor.

Formula 1 yönetiminden Türkiye açıklaması geldi

Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, İstanbul’a dönmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Domenicali, İstanbul’un Avrupa ile Asya arasında kültürel bir geçit olduğunu vurgularken, İstanbul Park’ın Formula 1 tarihinde çok özel anlara ev sahipliği yaptığını belirtti.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem de Türkiye Grand Prix’sinin geri dönüşünü Formula 1’in küresel büyümesinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi. Sulayem’e göre İstanbul Park, Formula 1 tarihinde özel bir yere sahip ve bu dönüş, Türkiye’de motorsporlarının gelişimine de katkı sağlayacak.

TOSFED, 2027 yarışı için hazırlıklara başladı

Organizasyon tarafında Formula 1’in Türkiye’deki teslimat ortağı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, yani TOSFED olacak. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2027’de düzenlenecek yarış için hazırlıkların şimdiden başladığını açıkladı.

Üçlertoprağı, Türkiye ve İstanbul’a yakışır bir organizasyon için çalışacaklarını belirtirken yarışın dolu tribünler önünde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Şimdiden söylemek mümkün: 2027’de İstanbul Park’ta atmosfer epey yüksek olacak.