Büyük bir heyecanla beklenen Formula 1 Türkiye GP'sine az bir zaman kala yarışı galip bitiren isme verilecek kupa görücüye çıktı. 10 Ekim'de sahibini bulacak kupa, İntercity İstanbul Park'ın meşhur 8. virajından izler taşıyor.

8-9-10 Ekim tarihleri arasında yapılacak Formula 1 Türkiye GP'sine çok az bir zaman kaldı. Heyecanla beklenen günlere adım adım yaklaşırken büyük mücadeleler göreceğimiz yarışa dair yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Yarışın yapılacağı pist olan Intercity Istanbul Park, Türkiye GP'sinde yarışı kazanan isime verecekleri kupayı görücüye çıkardı. Pistin en zorlu ve en meşhur virajlarından biri olan 8.viraj esinlenilerek tasarlanan bu kupa, 10 Ekim tarihinde sahibiyle buluşacak.

Türkiye GP'sinin birincisine verilecek kupa:

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Hem Türkiye'den hem de tüm dünyadan F1 hayranlarını harika bir yarış bekliyormuş gibi duruyor. Geçtiğimiz hafta yapılan hava takvimlerine göre yarış gününde yer yer yağmur yağması ve dolayısıyla pistin ıslak olması bekleniyor. Islak pist, Intercity İstanbul Park ve F1 birleştiği zaman ortaya ne kadar muazzam sahnelerin çıktığını geçen sene hep birlikte şahit olmuştuk.

Bu hafta sonu düzenlenecek yarış için hazırlıklar tamamlandı ve pazar günü yarışı birinci sırada bitiren kişiye verilecek kupa belli oldu. Geçtiğimiz sene verilen kupa Türk bayrağından esinlenilmişken bu sene birinci pilotu, pistin 8. virajını simgeleyen bir kupa bekliyor olacak.