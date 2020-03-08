Battle Royale türünün en popüler örneklerinden bir tanesi olan Fortnite’a yepyeni iki silah geliyor. Veri madenciliğiyle ortaya çıkarılan bilgilere göre bu silahlardan bir tanesi de Deadpool’un silahı olacak.

Son yıllarda popülerliğinin zirve noktasını yaşayan Battle Royale türünün en bilindik oyunlarından bir tanesi olan Fortnite’ta yer alacak olan iki yeni silah türü keşfedildi. Henüz oyuncuların kullanımına sunulmamış olan silahlar, veri madencileri tarafından oyunun dosyaları arasında keşfedildi.

Oyuna eklenecek olan yeni silahlardan bir tanesi sıradan bir silahken diğeri Fortnite oyuncularını oldukça heyecanlandıracak bir silah. Veri madencileri tarafından ortaya çıkarılan yeni silah Deadpool silahı.

Fortnite’a Deadpool silahı

Yeni silah bilgilerini ortaya çıkaran kişi ise ‘spedicey1’ isimli bir Twitter hesabı. Yaptığı veri madenciliğiyle oldukça dikkat çekici bilgiler ortaya çıkarmayı başaran hesap, Fortnite’a eklenecek yeni silahları da dosyaların arasından çekip çıkardı. Spedicey1’ın ortaya çıkardığı iki yeni silah ise MistyBop ve Deadpool’s Dual Pistol ki bunların, silahların kod adı olduğu düşünülüyor.

Kullanıcı tarafından ortaya çıkarılan tek bilgi silahlar ve isimleri de değil. Ayrıca silahların özellikleriyle ilgili de bilgiler ortaya çıktı. Deadpool’un silahının yakın mesafeden hasarının 43, orta mesafeden hasarının 36,55, uzak mesafeden hasarının ise 32,25 olduğu da ortaya çıkan bilgiler arasında. Bunlara ek olarak silahın şarjör doldurma ise 2,7 saniye olduğu da görülüyor.

MistyBop olarak adlandırılan silahın hasar gücünün ise 50 olduğu görülüyor ki burada herhangi bir menzil belirtilmemiş. Silahın şarjör doldurma süresinin de 5 saniye olduğu görülüyor ki nispeten uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Veri madenciliğiyle elde edilen bilgiler her ne kadar güvenilir olsa da tüm bu bilgilerin resmi olarak açıklanmadığını hatırlatmakta fayda var.