Hayatta kalma oyunu Fortnite'a yeni bir minibüs ekleneceği ortaya çıktı. İddialara göre "Deboot Van" olarak isimlendirilecek bu minibüs, rakiplerin elenmesini sağlayacak.

Artık eskisi kadar çok konuşulmuyor olsa da hala oyuncuların favorileri arasında yer alan hayatta kalma oyunu Fortnite ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan bir sızıntı, oyun deneyimini büyük oranda etkileyecek yeni bir özellik üzerinde çalışıldığını ortaya koydu.

Fortnite'a gelecek yeni özellikleri sızdırma konusunda başarılı bir geçmişe sahip olan kaynaklar tarafından gündeme getirilen iddiaya göre Epic Games, Fortnite'a yeni bir minibüs eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. İddialara göre "Deboot Van" olarak isimlendirilen bu minibüsler, oyuncuların korkulu rüyası olacak gibi görünüyor. Zira tahminlere göre bu Deboot Van, oyundan bir anda elenmenize yol açabilir.

Fortnite'a eklenecek "Deboot Van" işte böyle görünecek:

Fortnite oyuncuları, "Reboot Van" olarak isimlendirilen minibüslere alışıklar. Oyuncular, bu minibüsü kullanarak elenen takım arkadaşlarını yeniden canlandırabiliyorlar. Ancak yeni Deboot Van, iddialara göre bunun tam tersi şekilde çalışacak. Oyuncular, bu minibüsle karşılaştıkları zaman bir rakibi eleme imkanı yakalamış olacaklar.

Epic Games, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu yüzden, Deboot Van ile ilgili daha detaylı bilgi veremiyoruz. Minibüsün kalıcı olarak mı ekleneceği yoksa geçici olarak herhangi bir etkinlik için mi oyunda yer alacağı ve oyunda nasıl kullanılacağı gibi sorular henüz yanıtsız.