Fortnite'ta Yılbaşı Ağacı Kostümü Nasıl Elde Edilir?

Fortnite Winterfest 2019 tüm hızıyla sürerken oyuncuların hediyeleri nasıl elde edeceğine dair araştırmaları da devam ediyor. Son olarak Winterfest Kulübesi'nin içerisinde bulunan yılbaşı ağacı kostümünün nasıl bulunacağına dair ipuçları yayınlandı.
Yılbaşı ağacı kostümü, Winterfest Kulübesi'nin içerisinde kolayca görülebilen bir yerde saklı. Kostüm, Crackshot'ın arkasındaki yılbaşı ağacı. Ağacı kontrol etmeden önce kulübenin sol tarafındaki hediyeleri incelemek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra fare imlecinizi ağacın üstüne getirdiğinizde ağacın parlak beyaz şekilde ışıldadığını göreceksiniz.
Sistemde bazı sorunlar olduğu söyleniyor:
Ağaca tıkladığınızda, 'E' tuşuna basarak açma seçeneği, tıpkı diğer hediyelerde olduğu gibi karşınıza çıkacak ancak yine de ağacı açmak için bir Fortnite hediye jetonuna ihtiyaç duyacaksınız. Kostümü elde etmek istiyorsanız en azından bir jetona sahip olduğunuza emin olun. Birçok kullanıcı, yılbaşı ağacı kostümü sisteminin sorunlu olduğunu ve ağacı açınca ödüle sahip olamadıklarını belirtiyor. Bunun nedeni henüz açıklığa kavuşmuş değil.
Winterfest'in festival görev listesinde şunlar yer alıyor:
- Winterfest kabininde Noel çoraplarını arama (1 adet)
- Kamp ateşi canlandırma (1 adet)
- Farklı eşleşmelerde Sneaky Snowman'in içerisinde saklanma (2 adet)
- Winterfest kulübesindeki şömineyle ısınma (1 adet)
- Farklı adlandırılmış konumlardaki yeni yıl ağaçlarında dans etme (5 adet)
- Battle Bus'tan indikten sonraki 60 saniyede hazine arama (1 adet)
- Hediyeleri kullanma (2 adet)
- Donmuş ganimetleri açma (1 adet)
- Kömür Topağı ile bir rakibe zarar verme (1 adet)
- Işın kılıcı ya da kazma ile Sneaky Snowman'i yok etme (1 adet)
- Buz kutuları arama (2 adet)
- Sweaty Sands, Craggy Cliffs veya Dirty Docks sahillerindeki donmuş şömineyi yakma (1 adet)
- The Workshop, Shiver Inn veya Ice Thrones'ta mühimmat kutuları arama (2 adet)