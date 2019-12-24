Fortnite'ta Yılbaşı Ağacı Kostümü Nasıl Elde Edilir?

Oyuncular, birkaç hafta önce başlayan Fortnite Winterfest'te yılbaşı ağacı kostümü elde etme yollarını arıyor. Winterfest Kulübesi'nde yılbaşı ağacı kostümünün nasıl bulunacağına dair ipuçlarına gelin birlikte göz atalım.

Fortnite Winterfest 2019 tüm hızıyla sürerken oyuncuların hediyeleri nasıl elde edeceğine dair araştırmaları da devam ediyor. Son olarak Winterfest Kulübesi'nin içerisinde bulunan yılbaşı ağacı kostümünün nasıl bulunacağına dair ipuçları yayınlandı.

Yılbaşı ağacı kostümü, Winterfest Kulübesi'nin içerisinde kolayca görülebilen bir yerde saklı. Kostüm, Crackshot'ın arkasındaki yılbaşı ağacı. Ağacı kontrol etmeden önce kulübenin sol tarafındaki hediyeleri incelemek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra fare imlecinizi ağacın üstüne getirdiğinizde ağacın parlak beyaz şekilde ışıldadığını göreceksiniz.

Sistemde bazı sorunlar olduğu söyleniyor:

Ağaca tıkladığınızda, 'E' tuşuna basarak açma seçeneği, tıpkı diğer hediyelerde olduğu gibi karşınıza çıkacak ancak yine de ağacı açmak için bir Fortnite hediye jetonuna ihtiyaç duyacaksınız. Kostümü elde etmek istiyorsanız en azından bir jetona sahip olduğunuza emin olun. Birçok kullanıcı, yılbaşı ağacı kostümü sisteminin sorunlu olduğunu ve ağacı açınca ödüle sahip olamadıklarını belirtiyor. Bunun nedeni henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Winterfest'in festival görev listesinde şunlar yer alıyor: