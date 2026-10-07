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Avuç İçi Boyutunda 10 Megapiksellik Nostalji: Fujifilm instax Pal 2'ye Yakından Bakıyoruz

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Fujifilm instax Pal 2, klasik kompakt fotoğraf makinelerinin ruhunu günümüzün dijital dünyasına taşıyor.

Avuç İçi Boyutunda 10 Megapiksellik Nostalji: Fujifilm instax Pal 2'ye Yakından Bakıyoruz
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Fotoğraf makinelerinin telefonlara teslim olmadığı zamanları hatırlayanlar için kompakt kameraların ayrı bir yeri var. Fujifilm instax Pal 2 de bu dönemin hissini bugünün teknolojisiyle yeniden kuruyor. Küçücük gövdesi, 10 megapiksel kamerası ve optik vizörüyle eski usul fotoğraflar çekmek isteyenlere göz kırpıyor.

Çektiğiniz kareleri telefona aktarabilir, uygulama üzerinden düzenleyebilir ve isterseniz fiziksel fotoğrafa dönüştürebilirsiniz. Bir de 10 kareyi bir araya getirerek hareketli görüntüler oluşturan instax Animation modu var.

İçerikten Görseller

Avuç İçi Boyutunda 10 Megapiksellik Nostalji: Fujifilm instax Pal 2'ye Yakından Bakıyoruz
instax-pal-2-featured
fujifilm-instax-pal-2-launch-7

Tasarım ve taşınabilirlik detayları

instax-pal-2-featured

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Pal 2, avuç içine sığan oldukça küçük bir kamera. Yalnızca 87 gram ağırlığında. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelen gövde, klasik kompakt makineleri andıran sade bir tasarıma sahip.

Tasarımın en hoş ayrıntılarından biri gerçek optik vizör. Telefon ekranına bakarak fotoğraf çekmek yerine gözünüzü vizöre götürüyorsunuz. Basit bir hareket, fakat çekim deneyimini değiştiriyor.

Ekran özellikleri ve animasyon modu

fujifilm-instax-pal-2-launch-7

Kamerada 1,0 inçlik LCD ekran bulunuyor. Böylece çektiğiniz kareleri doğrudan cihaz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz.

instax Animation Pal 2'nin daha oyuncaklı tarafı. 10 karelik çekimleri bir araya getirerek hareketli kitapları andıran kısa animasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Tek tek çekilen kareler, bu modda hareketli bir görüntüye dönüşüyor.

Bağlantı seçenekleri ve baskı

Pal 2'nin fotoğrafı doğrudan kâğıda basmadığını özellikle belirtmek gerekiyor. Çekimler Bluetooth 5.1 veya USB Type-C üzerinden telefona aktarılıyor. Buradan sonra instax Pal uygulamasıyla düzenleme yapılabiliyor.

Fiziksel baskı almak isteyenlerinse instax Link serisi akıllı telefon yazıcılarına yönelmesi gerekiyor.

Dahili bellek de küçük kameranın pratik taraflarından biri. Hafıza kartı olmadan 100 adede kadar fotoğraf saklanabiliyor.

Pal 2'nin 13.499 TL + KDV fiyatıyla yakında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

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