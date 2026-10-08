İster iş, ister hobi olarak içerik üretmek son yıllarda hiç olmadığı kadar ivme kazandı, ancak profesyonel bir sonuç elde etmek her zaman pratik olmuyor. Insta360, Leica ortaklığıyla geliştirdiği Luna Pro ve Luna Ultra modelleriyle tam olarak bu noktaya, yani cebinize sığan profesyonel prodüksiyon gücüne odaklanıyor.

1 inçlik 8K sensör, yapay zeka destekli konu takibi, 10-bit I-Log renk profilleri ve çıkarılabilir OLED dokunmatik ekran gibi özellikleriyle her iki kamera da sadece vlogger'lara değil, aynı zamanda ciddi projeler çeken videographer'lara hitap ediyor. Peki aradaki fiyat farkına değecek ne gibi farklar var ve hangisi sizin çekim tarzınıza daha uygun? Gelin yakından bakalım.

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Kutu İçeriği

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Her iki kameranın da standart paketleri, kamerayı kutudan çıkarır çıkarmaz sahaya inebileceğiniz temel donanımları sunuyor. Kutu içerisinden;

Kamera

Koruyucu kılıf

Bileklik askısı

Şarj kablosu ve temel dokümanlar

çıkıyor. Daha profesyonel çekimler yapanlar için ND filtre seti, geniş açı lens, bataryalı tutacak ve rüzgarlık (wind guard) gibi aksesuarlar ise Creator Bundle seçenekleriyle veya harici olarak edinilebiliyor.

Tasarım, Ergonomi ve Dayanıklılık Neler Sunuyor?

Bulduğunuz her fırsatta çekim yapan biriyseniz, kameranın elinize nasıl oturduğu çok önemlidir. Hem Luna Pro (yaklaşık 215 gram) hem de Luna Ultra (233 gram) oldukça kompakt ve hafif. "Cosmic Black" ve "Stellar White" renk seçenekleriyle gelen kameraların en büyük ergonomik devrimi çıkarılabilir 2 inç OLED dokunmatik ekranı. Bu sayede kamerayı bir yere sabitleyip ekranı elinizde tutarak kadrajı ayarlayabilir, dar alanlarda veya yaratıcı açılarda kör çekim yapmaktan kurtulabilirsiniz.

Fiziksel gimbal taşıyan kameraların bir diğer soru işareti de dayanıklılığıdır. Gimbal sürekli hareket eden bir yapı olduğundan tüm kameraların ve gimbal aksesuarlarının mekanik aksamları hassastır ancak kamera açıkken fiziksel bir müdahale olmadığı takdirde Insta360 Luna Serisinin gimbal sistemi hakkında kronik bir sorun şimdilik ortaya çıkmış değil.

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Optik ve Sensör Avantajı: Luna serisindeki Leica Summicron lensler ve 1 inçlik devasa sensör, telefonların dijital olarak yaratmaya çalıştığı alan derinliğini (bokeh) fiziksel ve doğal yollarla sağlıyor.

Fiziksel Gimbal: Telefonlardaki elektronik sabitleme genellikle kadrajdan kırpar ve düşük ışıkta jitter (titreme) yaratır. Luna serisinin donanımsal 3 eksenli gimbalı, yürürken veya koşarken bile sinematik kaydırmalar yapmanıza olanak tanır.

Ergonomi: Telefonu yatay tutmak, bildirimlerle bölünmek veya hafıza sorunu yaşamak yerine; çekime hazır, çıkarılabilir ekranıyla anında kayda giren dedike bir cihaz çok daha pratiktir. İstediğiniz büyüklükte bir hafıza kartı takabilmenin yanında Luna serisindeki dahili 47GB depolama alanı acil durumlarda hayat kurtarır.

4K Görüntü Kalitesi Nasıl? Tek Lens ve Çift Lens Deneyim Farkları Neler?

Her iki cihaz da 8K 30fps Dolby Vision ve 4K 120fps ağır çekim yapabiliyor, ancak asıl ayrım burada başlıyor:

Insta360 Luna Pro (Tek Lens):

Üzerinde 1 inç 8K sensör barındıran tek bir Leica lens bulunuyor. 4K 30fps'de 6K oversampling (yüksek çözünürlükten örnekleme) yaparak net dikey ve yatay videolar sunuyor. 2x kayıpsız zoom özelliği de çoğu günlük senaryo için fazlasıyla yeterli ancak daha fazla zoom isterseniz Luna Ultra ikinci lensi ile daha makul bir seçenek haline geliyor.

Insta360 Luna Ultra (Çift Lens):

Ultra modeli, Pro'daki ana lensin yanına bir de Pro-Grade Telefoto Lens ekliyor. Özellikle röportaj veya portre çekimlerinde konuyu arka plandan kusursuz şekilde ayırmak istiyorsanız bu telefoto lens (3-12x yakınlaştırma, 6x kayıpsız zoom) inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Eğer geniş açıyla b-roll çekip hemen ardından uzaktaki bir detaya optik olarak girmek istiyorsanız, Ultra'nın çift lens mimarisi çekim esnekliğinizi katlıyor.

AI Destekli Düzenleme ve Çekim Araçları

İşlem gücü tarafında cihazlar oldukça iddialı. Luna Pro'da "Çift Yapay Zeka Çipi" bulunurken, Luna Ultra'da "Üçlü Yapay Zeka Çipi" (iki özel görüntü işleme çipi + 4nm amiral gemisi işlemci) yer alıyor.

Deep Track 5.0 ve Rapid Focus: Siz hareket etseniz dahi kamera konuyu kadrajda ve netlikte tutuyor. Özellikle kendi kendini çeken içerik üreticileri için bu otomatik takip sistemi bir kameraman gibi çalışıyor.

PureVideo Modu: Özellikle düşük ışıkta (gece çekimlerinde) kumlanmayı (noise) azaltıp detayları belirginleştiren yapay zeka destekli bu mod, 4K 60fps'e kadar destekleniyor. Ultra'nın fazladan çipi, düşük ışık performansında onu bir adım daha öne çıkarıyor.

Bağlantı ve Görüntü Aktarım Performansı

Eğer güçlü bir bilgisayarınız varsa ve Adobe Premiere Pro ya da Final Cut Pro gibi profesyonel yazılımlarda renk yapmayı seviyorsanız, Luna serisi tam size göre. Her iki kamera da 10-bit I-Log çekim yapabiliyor ve ACES renk iş akışlarını destekliyor. Bu da diğer kameralardan (örneğin S-Log3 profillerinden) aldığınız görüntülerle Luna'nın görüntülerini aynı zaman çizelgesinde renk sapmasını en aza indirecek şekilde daha kolay eşleştirmeniz demek. Dahili Timecode desteği de çoklu kamera kurgularında senkronizasyon derdini ortadan kaldırıyor.

NFC desteği sayesinde telefonu yaklaştırarak uygulamaya bağlanmak ve Wi-Fi üzerinden hızlıca görüntü aktarmak oldukça akıcı. Ayrıca Insta360 Mic Pro ve Mic Air sistemlerine doğrudan (kablosuz) bağlanabilmesi, ekstra bir alıcı takma zahmetini bitiriyor.

Batarya Ömrü, Isınma ve Sürekli Çekim

Kamera ana gövdede 1550mAh, çıkarılabilir ekranda ise 210mAh pile sahip. Firma verilerine göre (1080p 24fps, ekran kapalıyken) 4 saate varan bir kullanım ömrü sunuyor. Yüksek veri oranına sahip 8K veya 4K 10-bit H.265 çekimlerde süre doğal olarak düşecektir ancak 15W hızlı şarj desteğiyle 23 dakikada %80 doluluğa ulaşması kısa molalarla pili toparlamanız için büyük bir avantaj. 4K kayıt yaparken cihazın ısınması normal, ancak uzun soluklu testlerde cihazın kapanacak seviyeye gelmeden ısıyı tolere edebilecek bir termal yapıya sahip olduğu görülüyor.

Genel Değerlendirme

Peki, Türkiye pazarında hangi kamerayı kim almalı?

Güncel piyasa koşullarında Insta360 Luna Ultra yaklaşık 37.000 TL - 43.000 TL bandında bir fiyata sahipken, Insta360 Luna Pro'nun 33.000 TL - 35.000 TL fiyat bandında konumlanması bekleniyor.

Kim Luna Pro Almalı?

Eğer genellikle vlogger iseniz, seyahat ve yaşam tarzı içerikleri üretiyorsanız, "tek lens ve 1 inç sensör bana yeter, bütçemi daha kompakt ve verimli kullanmak istiyorum" diyorsanız Luna Pro tam bir fiyat/performans canavarı. 4K dikey video desteği, 10-bit log kayıt yeteneği ve stabilizasyonu ile bir içerik üreticisinin isteyeceği her şeyi sunuyor.

Kim Luna Ultra Almalı?

Eğer işi bir adım öteye taşıyıp profesyonel işler çekiyorsanız, farklı odak uzaklıklarına (özellikle optik telefoto bokehlere) anında ihtiyaç duyuyorsanız aradaki fiyat farkını verip Luna Ultra'ya geçmek mantıklı. Üçlü yapay zeka çipinin getirdiği ekstra düşük ışık performansı ve çift lensin sunduğu sinematografik esneklik, Luna Ultra'yı sadece bir gimbal kamera olmaktan çıkarıp profesyonel bir B-Kamera (hatta yerine göre A-Kamera) statüsüne taşıyor.