Galaksinin sürekli hareket hâlinde olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Gezegenimiz, Güneş, Güneş sistemi… Ancak bu noktada dikkati çeken bir şey var. Tüm bunlara rağmen yıldızlar neden hareket etmiyor?

Eğer tüm galaksi sürekli olarak hareket ediyorsa, yıldızlar neden sabit görünüyor?

Gelin, açıklayalım.

Yıldızlar, hareketsiz gibi görünse de aslında sürekli hareket hâlindedir.

Bunun yanında evrendeki her şey, oldukça hızlı bir biçimde hareket eder. Fakat bunun yanında her şey inanılmaz derecede de uzaktadır. Başka bir deyişle yıldızlar, saniyede birkaç kilometrelik bir hızla hareket eder ki bu oldukça hızlıdır. Ancak galaktik ölçeklerde bu hız ihmal edilebilir düzeydedir.

Yani en yakın yıldızların bile bizden birkaç ışık yılı uzakta olduğu varsayarsak bir yıldızın 60-70 yıllık hareketi, bize son derece küçük görünür. Hatta onlar aynı noktada sabitlenmiş gibi gelir.

Örneğin, Dünya’dan 10 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve nispeten yakın sayılan bir yıldızı düşünelim.

Yıldız, uzayda 10 km/s hızla hareket eder. Hızlı bir hesaplama ile bu yıldızın, 100 yıllık bir süre zarfında yaklaşık 30 milyar kilometre hareket ettiğini çıkarabiliriz. Bu mesafe ilk bakışta oldukça fazla gözüküyor öyle değil mi?

Fakat aynı yıldız, aslında bizden 90.000 milyar kilometre uzakta yer alır. Peki 30 milyar kilometrelik bir mesafe, 90.000 milyar kilometrelik mesafeden bakıldığında sizce fark edilebilir mi? Cevap, kesinlikle hayır.

İşte tam bu sebepten yıldızlar, gökyüzünde hareketsiz görünürler. Oysa hem yıldızlar hem de galaksi, uzayda son derece büyük bir hızla hareket hâlindedir.

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