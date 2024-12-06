Kuyruklu Yıldızlar Hakkında Ufkunuzu Açacak 10 Şaşırtıcı Bilgi (Aslında 2 Kuyrukları Varmış!)

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Genellikle büyüleyici bir görsel şölenin başrolünü alan kuyruklu yıldızlar, aslında oldukça gizemli gök cisimleri. Öyle ki onlar hakkında bildiğimiz kadar bilmediğimiz de birçok şey var!

Peki kuyruklu yıldızlar hakkında neler biliyoruz? veya bilmiyoruz?

Gelin, birlikte bakalım.

1. Kuyruklu yıldızların çekirdekleri genellikle buzuldan oluşur.

Fakat bu durum, kuyruklu yıldızların bildiğimiz buzullarla benzerlik taşıdığı anlamına gelmez. Çünkü bu kuyruklu yıldızların çekirdekleri, donmuş sudan oluşmaz. Aksine onlar; amonyak, toz, karbondioksit, süper soğuk metan ve kayalardan oluşur.

2. Kuyruklu yıldızların boyutları, birkaç metreden kilometrelerce genişliğe kadar değişebilir.

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3. Kuyruklu yıldızlar, üzerlerine düşen ışığın sadece %4’ünü yansıtır.

4. Kuyruklu yıldızların kuyruğundaki toz, Güneş’ten gelen ışığı yansıtır.

Gökyüzünde oldukça parlak görünmelerinin nedeni de budur. 

5. Bu yıldızlar, Güneş’e bir hayli zayıf bir kütle çekimi ile bağlıdır.

Bu sebeple, uzayın derinliklerindeki en küçük bir kütle çekimsel dalgalanma bile onların yörüngelerini değiştirebilir.

6. Onların çekirdeklerini oluşturan buzul tabakasının altında ne olduğu hâlâ büyük bir gizem.

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7. Bu gök cisimlerinin kuyrukları, çekirdekten uzaklaşan toz ve gaz bulutunun bir parçasıdır.

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8. Kuyruklu yıldızların iki kuyruğu vardır.

Bu kuyrukların ilki, gaz ve toz bulutunun morötesi radyasyonu ile iyonlaşması sonucunda oluşur ve iyon kuyruğu olarak anılır. Toz kuyruğu ise iyon kuyruğuna göre çok daha kolay şekilde gözlemlenir. 

9. Kuyruklu yıldızlar, Güneş’e her yaklaştıklarında boyutları bir o kadar küçülür.

yıldız

10. En ünlü kuyruklu yıldızlardan biri olan Halley, her 76 yılda bir Güneş Sistemi’nin içine girmekte.

Hatta bu yıldızın, 2061 yılının temmuz ayında yeniden görüleceği tahmin ediliyor.

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