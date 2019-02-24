Galaxy Fold'a Yakından Bakabileceğiniz Video Yayınlandı

Samsung Newsroom isimli YouTube kanalı, Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'a yakından bakış atabileceğiniz bir video yayınladı. Videonun müziksiz olması ise videoyu biraz 'garip' bir hale getiriyor.

Samsung’un resmi olarak Galaxy Fold’u duyurmasının üstünden henüz çok fazla geçmedi fakat Samsung Newsroom YouTube sayfası telefona daha yakından ve daha detaylı olarak bakabileceğiniz bir video yayınladı.

Yayınlanan video telefonu sahnede tanıtılandan çok daha ilgi çekici hale getiriyor. Ancak telefon büyük ekran modundayken gelen çıtırdama sesi bazı kullanıcıları endişelendirebilir. Belki biraz daha hassas yapmaları gerekirdi.

Yayınlanan videoda kameranın nasıl çalıştığını, geniş ekranda Instagram ve görüntülü arama deneyiminin nasıl olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca çok ufak bir sekans da olsa oyunda ekranın nasıl göründüğünü bize gösteriyorlar. Videoda “üçlü uygulama” (triple-app) özelliğiyle ilgili hiçbir şey göremesek de kablosuz şarjı görebiliyoruz.

Bu sene birçok katlanabilir telefonun piyasaya çıkması bekleniyor. Belki de Samsung’un MWC’de erkenden tanıtmasının sebebi, rakiplerinin daha güçlü cihazlarla geliyor olma ihtimalinden çekiniyor olmalarıdır.