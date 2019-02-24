Samsung A50 ve A30'dan Yeni Görüntüler Sızdırıldı

Her segmente telefon üretmeyi ilke haline getiren Samsung, bu kez de popüler A serisini yenilemeye hazırlanıyor.

Samsung, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy Fold ve Galaxy S10 ile amiral gemisi beklentilerini karşılamıştı. Yeni Galaxy M serisiyle de düşük segmente de cihaz üreteceğini gösterdi. Şimdiyse, orta segmente hitap edecek iki yeni akıllı telefonla karşımızda olmaya hazırlanıyor. A serisinin güncellenmiş halinin başlangıcı olacak bu telefonların adları ise A30 ve A50.

A30 ve A50'nin 6,4 inç boyutlarındaki Infinity-U adlı ekranla donatıldığı şimdilik kesinleşen bilgiler arasında. Buna ek olarak, ince yan çerçeveler ve normal çektik yerine 'su damlası' tasarımı dikkat çeken detaylar oluyor. Cihazların arka kısımlarını ise alüminyum ya da cam yerine parlak plastikten yapıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Böyle bir strateji izlemenin tek sebebi maliyeti daha alt seviyelere çekmek olmalı.

Sızdırılan görüntülerde göze çarpan bir diğer detay ise kamera kurulumları. A50'nin kamera kurulumun üç adet sensör görsek de A30'da bu sayı ikiye düşüyor. A50'de yer alan fazladan bir sensörün ise derinlik sensörü olduğu düşünülüyor.

Göze çarpan radikal farklılıklardan biri de parmak izi okuyucularının konumları oluyor. A50'nin parmak izi okuyucusu ekrana entegreyken, A30'un parmak izi okuyucusu standart olarak kasanın arkasında yer alıyor.

Eğer söylentiler doğruysa A30 ve A50'nin 28 Şubat'ta duyurulması bekleniyor. Tanıtımından sonra büyük ihtimalle ilk olarak Çin ve Hindistan gibi ülkelerde satılmaya başlanacak. Bu da Avrupa'daki müşterilerin biraz bekleyecebileceği anlamına geliyor.