Samsung, belki de ilk kez bu kadar zorlandığı Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7'yi resmen yayımladı. Peki hangi cihazlar, One UI 7 güncellemesini almaya başladılar?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un arapsaçına dönen Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7 ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Şirket, yeni arayüzünün kararlı sürümünü resmen yayımladı. Şimdilik birkaç model için Android 15 güncellemesi gelmiş olsa da bu başlangıç, beklemekten sıkılan kullanıcılar için oldukça önemliydi.

Yapılan açıklamalara göre Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünün kararlı sürümü, bir süre dağıtım aşamasında olacak. Yani Türkiye'deki kullanıcılar, bir süre bekleyecekler gibi görünüyor. Zira yaptığımız kontrollerde One UI 7'nin henüz Türkiye'deki cihazlara ulaşmadığını gördük.

One UI 7 güncellemesi almaya başlayan Samsung telefonlar:

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Flip6

Yukarıda da görebileceğiniz üzere One UI 7'nin kararlı sürümü, şimdilik sadece 2024 model amiral gemisi telefonlara sunulmuş durumda. Ancak bu şaşırtıcı değil. Şirket, kademeli olarak daha eski telefonlarını da bu güncelleme ile buluşturacak. Ayrıca Samsung'un giriş ve orta segment telefonları da One UI 7 güncellemesini alacaklar.