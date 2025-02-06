İki büyük teknoloji devinin amiral gemisi telefonlarının yapay zekâ ile nesne silme özellikleri kıyaslandı.

Samsung’un en yeni Galaxy S25 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından Galaxy AI ve Apple Intelligence pek çok açıdan karşılaştırılmaya başlandı ve bunlardan bir yenisi de bugün iki telefonun nesne silme özelliğindeki sonuçları üzerine.

Google Gemini tarafından desteklenen Galaxy AI, güçlü ve sezgisel bir yapay zekâ deneyimi sunarken, sonuçlara göre Apple'ın yapay zekâsı beklentilerin çok gerisinde kalmış durumda.

Normal kullanımda iki yapay zekâ da işlerinizi büyük ölçüde görecek olsa da aralarındaki fark en net şekilde görüntü düzenleme araçlarında ortaya çıkıyor.

Orijinal görsel

Galaxy S25

iPhone 16

Hem Apple Intelligence hem de Samsung'un Galaxy AI’ı, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri silmeyi mümkün kılan bir özelliğe sahip ancak ortaya çıkan yeni bir kıyaslama, Apple'ın bu konuda Samsung'un eline su dökemeyeceğini gösteriyor.

Apple’ın yapay zekâsındaki en büyük sorun aceleye getirilmiş gibi görünüyor oluşu. Google ve Samsung’un yapay zekâları çok daha uzun süredir geliştirilirken, Apple Intelligence hâlâ prototip hissi veriyor. Öyle ki Apple, geçtiğimiz günlerde bildirimleri bile doğru düzgün özetleyemediği için popüler bildirim özetleme özelliğini devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.

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