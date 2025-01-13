Samsung, geri dönüşüme katkı sağlamak için yepyeni bir program başlatacağını duyurdu. Yakında dünya çapında da çıkacak bu program, müşterilerin kullanılmış Galaxy telefonlarını şirkete satmasına olanak tanıyor.

Önümüzdeki haftalarda Galaxy S25 serisini bizlerle buluşturacak Samsung, “Galaxy Easy Compensation” isimli yepyeni bir program başlattığını duyurdu. Bu programın, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla olduğu belirtildi.

Program, Samsung kullanıcılarının Galaxy telefonlarını şirkete satmalarına olanak tanıyor. 14 Ocak itibarıyla şimdilik sadece Güney Kore’de başlayacağını belirtelim. Şirket, yakında uluslararası pazarlara da geleceğini söylese de bu konuda bir detay vermedi.

Geri dönüşüme katkı sağlamak için takas gibi bir zorunluluk olmadan kullanılmış Galaxy telefonları satabileceksiniz

Samsung, program kapsamında müşterilere herhangi bir yeni telefon alma zorunluluğu koymadan kullanılmış Galaxy telefonlarını satma imkânı tanıyor. Yani hiçbir takas gereksinimi olmayacak ve gidip elinizdeki eskimiş olduğunu düşündüğünüz cihazı satabileceksiniz.

Şirket, bu program ile e-atıkların azaltılacağını ve geri dönüşüme katkı sağlanacağını belirtti. Aynı zamanda Galaxy ürünlerin uzun vadede değerini de artıracağı ve ekonomiye katkı sağlayacağı da eklendi.

Müşteriler, Samsung’un sitesi üzerinden cihazlarının tahminî fiyatlarını alabilecekler. Bu fiyatı beğenirlerse de programa başvurabilecekler ve şirkete cihazlarını gönderecekler. Samsung, telefonu test ettikten sonra onu “Mükemmel”, “İyi” veya “Geri Dönüşüm” kategorilerinden birine sokarak bir fiyat belirleyip müşteriye ödeme yapacak.

Program kapsamına en başta; Galaxy S23 serisi, S22 serisi, S21 serisi, S20 serisi, Z Fold5, Z Fold 4, Z Fold3, Z Flip5, Z Flip4 ve Z Flip5’in alınacağı belirtildi. Ancak uygulama dünya çapında geldiğinde bu modellerin ülkelere bağlı olarak değişebileceği de eklendi. Ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi yok. Neler olacağını görmek için beklememiz gerekecek.