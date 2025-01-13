Samsung'un CES 2025'te açtığı stand, şirketin gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefon tasarımlarını ortaya koydu. Katlanabilir ekranlı telefonlar, büyük değişimler yaşayacak gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından CES, geçtiğimiz günlerde resmen sona erdi. Binlerce şirketin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler, teknolojiye doymamızı sağladı.

Tabii Güney Koreli teknoloji devi Samsung da CES 2025 etkinliklerini atlamayan şirketler arasındaydı. Şirket, yakın gelecekte piyasaya süreceği düşünülen akıllı telefonların nasıl görüneceğine ilişkin bilgiler paylaştı. Samsung'un açıklamalarına baktığımızda katlanabilir ekranlı telefon sektöründe büyük değişimler yaşanacağını görüyoruz.

Samsung, Huawei Mate XT'ye rakip olmaya hazırlanıyor

Samsung'un CES 2025'teki standı, şirketin Huawei Mate XT'ye rakip olmaya hazırlandığını gözler önüne serdi. Zira "Flex S" olarak kodlanan bir teknoloji, iki kez katlanabilen bir ekranın varlığını ortaya koydu. Ancak bu akıllı telefonun 2026 yılından önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Samsung'un sergilediği bir diğer tasarım ile "Flex G" olarak isimlendiriliyor. Bu tasarım da yine ikiye katlanan bir telefonu gösteriyor. Ancak bu kez, menteşelerin aynı eksende katlandıklarını görüyoruz. Bu telefonun da 2026'dan önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Samsung'un bir diğer teknolojisi ise yukarı doğru kaydırılabilen ekranı olan bir cihazı gösteriyor. Bu akıllı telefon, normalde 5.1 inç boyutlu. Yukarı doğru çektiğinizde ise kaydırılabilir ekran gün yüzüne çıkıyor ve ekran boyutu 6.7 inç seviyesine yükseliyor. Bu telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği ise şimdilik belirsiz.