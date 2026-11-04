13 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız) [Kasım 2026]

Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.

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Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 13 oyuna veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

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Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

1000xResist

Barbie Horse Trails

Dragon Ball Xenoverse 2

Firefighting Simulator – The Squad

GoldenEye 007

Great God Grove

Moonlighter

Pigeon Simulator

Police Simulator: Patrol Officers

Relic Hunters Legend

Total Chaos

Winter Burrow

Wreckfest

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı Kasım ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 15 Kasım tarihine kadar vaktiniz var.