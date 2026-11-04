13 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız) [Kasım 2026]

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.
Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 13 oyuna veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.
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Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar
- 1000xResist
- Barbie Horse Trails
- Dragon Ball Xenoverse 2
- Firefighting Simulator – The Squad
- GoldenEye 007
- Great God Grove
- Moonlighter
- Pigeon Simulator
- Police Simulator: Patrol Officers
- Relic Hunters Legend
- Total Chaos
- Winter Burrow
- Wreckfest
Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı Kasım ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 15 Kasım tarihine kadar vaktiniz var.