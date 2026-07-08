GTA'ya alternatif mobil oyun arayanların radarına girebilecek Gangstar Mirage City için Türkiye’de ön kayıtlar açıldı. Gameloft’un yeni oyunu; açık dünya şehir yapısı, çete savaşları, araçlar, PvP modları, Türkçe dil desteği ve lansman ödülleriyle geliyor.

Mobilde açık dünya aksiyonu denince çoğumuzun aklına aynı soru geliyor: “Telefonda GTA tadında bir şey oynayabilecek miyiz?” İşte Gameloft, bu soruya Gangstar Mirage City ile oldukça iddialı bir cevap vermeye hazırlanıyor. Üstelik oyun, Türkiye’deki oyuncular için de ön kayıt sürecine girmiş durumda.

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Henüz oyunun tamamını görmüş değiliz ancak açıklanan detaylar, klasik mobil aksiyon oyunlarından daha büyük bir yapı hedeflendiğini gösteriyor. Yakın gelecekte geçen şehir, araçlar, çeteler, silahlar ve çevrim içi mücadelelerle dolu olacak. Yani bu kez olay yalnızca görev yapıp çıkmaktan ibaret değil.

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Şehirde Kendi Yolunuzu Çizmeniz İstenecek

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Gangstar Mirage City, oyuncuları yakın gelecekte geçen geniş bir şehre bırakacak. Burada ana hikâye görevleri olacak ancak oyun sizi tek bir çizgide ilerlemeye zorlamayacak. Şehri dolaşabilecek, görevleri farklı sıralarla tamamlayabilecek ve karşınıza çıkan olaylara göre kendi yolunuzu belirleyebileceksiniz.

Şehrin yalnızca parlak gökdelenlerden ibaret olmayacağı da söyleniyor. Yüksek teknolojili merkezlerin yanında daha karanlık mahalleler de yer alacak. Oyuncular spor otomobillerden zırhlı araçlara kadar farklı araçları toplayabilecek, bunları modifiye edebilecek ve yarışlara katılarak şehirdeki etkisini büyütebilecek.

Çeteler, Savaşlar ve Ödüller Oyunun Merkezinde

Oyunda şehrin kontrolü için mücadele eden dört farklı grup bulunacak. The Family daha köklü ve güç odaklı bir yapı sunarken O-Rage yeraltı kültürünü temsil edecek. The Ghosts kaçak sürücülerden, Jersey Boyz ise tedarik zincirini elinde tutan hırslı bir ekipten oluşacak. Seçiminiz, şehirdeki kimliğinizi belirleyecek.

Rekabet tarafında da yalnızca klasik çatışmalar yok. Oyuncular takım hâlinde araç savaşlarına, son oyuncu ayakta kalana kadar süren düellolara ve hedef odaklı mücadelelere katılabilecek. Arkadaşlarla birlikte oynanabilen ortak görevler de olacak. Yani oyun, solo deneyimi ve ekip oyununu aynı potada eritmeye çalışıyor.

Türkiye İçin Ön Kayıt ve Türkçe Destek Detayı

Gangstar Mirage City, Türkiye’nin de yer aldığı bölgelerde resmî web sitesi üzerinden ön kayda açıldı. iOS ve Android için geliştirilen oyun ücretsiz olacak. Ön lansman döneminin ise 20 Ağustos 2026’da başlaması planlanıyor. Yapımın 18 yaş ve üzeri oyunculara hitap edeceği özellikle belirtiliyor.

Ön kayıt tarafında Global Vault Heist adlı bir etkinlik de var. Toplam kayıt sayısı arttıkça oyun içi ödüller açılacak, oyuncular seçtikleri çeteye özel avatar kazanabilecek. Takımına en fazla üç arkadaşını davet eden kullanıcılar ise lansman döneminde daha fazla ödülle oyuna başlama şansı yakalayacak.

Düşük Sistem Gereksinimi de Unutulmamış

Açık dünya oyunları mobilde genellikle güçlü telefon isteyen yapımlar olarak görülüyor. Gangstar Mirage City’de ise daha geniş cihaz desteği hedefleniyor. Açıklamaya göre oyun, düşük sistem gereksinimleri ve küçük boyutlu ilk indirmesi sayesinde üst seviye olmayan telefonlarda da akıcı çalışacak şekilde tasarlanıyor.

Dil desteği tarafında da Türkiye için güzel bir haber var. Gangstar Mirage City; Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Brezilya Portekizcesi ve Latin Amerika İspanyolcası dahil toplam dokuz metin diliyle gelecek. Seslendirmeler İngilizce olacak ancak menülerden görevlere kadar oyun içi metinler Türkçe oynanabilecek.