Gelir Vergisi Kanunu'nda bir değişiklik yapılacağı iddia edildi. Eğer bu iddia gerçekleşirse, maaşlı çalışan yılın tamamı için sabit gelir vergisi ödeyecek. Gelir vergisi tespitinde uygulanan kademeler ortadan kalkacak.

Hükümete yakınlığı ile bilinen Sabah Gazetesi, tüm çalışanları rahatlatacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını iddia etti. İddiaya göre Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılacak bir değişiklik ile maaşlı çalışanın ikinci kademe gelir vergisi statüsüne girmesinin önüne geçilecek. Böylelikle vatandaş, zam almadığı takdirde yıl boyunca aynı maaşı alacak. Gelin bu önemli iddiaya yakından bakalım.

Maaşlı çalışan personeller, işverenleriyle brüt maaş üzerinden anlaşmaları halinde, gelir vergilerini kendileri ödüyorlar. Hal böyle olunca maaşlı çalışanın gelir vergisinde ikinci kademeye çıkması, cebine giren net maaşın düşmesine neden oluyor. İşte Sabah'ın iddiasına göre bu durum artık geride kalacak. Vatandaş, hep ilk kademedeymiş gibi gelir vergisi ödeyecek. Yani ikinci kademeye geçmesi gereken bir vatandaş, ilk kademede vergi ödemeye devam edecek.

Yüzde 15'e sabitlenebilir

Sabah'tan Hazal Ateş'in iddiasına göre hükümetin elinde birkaç seçenek var. Bunların ilki, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi. Eğer bu gerçek olursa maaşlı çalışanlar, sürekli olarak yüzde 15'lik vergi diliminde kalacaklar. Bu uygulama, brüt maaşı yüksek olan ve birkaç ay içinde üst vergi dilimine giren vatandaşa nefes aldıracak. Konuyla ilgili bir diğer iddia ise gelir vergisi diliminin yüzde 10'a düşürülmesi.

Güncel gelir vergisi dilimleri şu şekilde:

70.000 TL'ye kadar %15 150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası için %20 370.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL), fazlası için %27 1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL), fazlası için %35 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL), fazlası için %40

Eğer Sabah Gazetesi tarafından gündeme getirilen iddia gerçek olursa, yukarıdaki tablo tamamen geçersiz kalacak. Tüm kademeler, iddiaya göre yüzde 15'e sabitlenecek. Ya da ilk kademe, yüzde 10 olarak uygulanacak. Neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.