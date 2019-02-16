Megalodonları Büyük Beyaz Köpekbalıkları Yok Etmiş Olabilir

Yakın bir zamana kadar nasıl yok oldukları tam olarak bilinmeyen megalodonların yok oluşlarının sebebi büyük beyaz köpekbalıkları olabilir.

Yirmi milyon yıl boyunca, dünya okyanusları ‘megalodon’ adındaki korkunç köpekbalıklarına ev sahipliği yaptı. Daha sonra, bu 18 metre uzunluğundaki süper yırtıcı bir anda yok oldu. Bu hikaye gizemli romanlar, korku filmleri ve belgeseller için oldukça güzel olsa da durum aslında böyle değil.

Yeni fosil kayıtlarına bakan araştırmacılara göre, bu devasa avcıları öldüren şey günümüzdeki büyük beyaz köpekbalığından başkası değil. Bu tarz bulgularda zamanlama çok önemlidir. Geçmişte yapılan araştırmalarda megalodon’un 2.6 milyon yıl önce bir süpernovanın tetiklemesiyle oluşan iklim ve biyoçeşitlilik değişikliğiyle yok olduğu düşünülüyordu.

Kuzey Amerika’nın batı kıyılarında toplanan megalodon fosillerinde araştırmacılar bazı örneklerin yanlış tanımlandığını ya da yanlış tarihlendirildiğini fark etti. Yapılan geniş çaplı araştırmalardan sonra bu köpekbalığının yok oluşunun önceden düşünülenden 1 milyon yıl önce gerçekleştiği fark edildi.

Bu yeni zaman çizelgesi yeni bir açıklamaya da ihtiyaç duyuyordu ve Charleston Koleji paleontologlarından Robert Boessenecker ve ekibi oldukça tatmin edici bir açıklama keşfettiler. Büyük beyaz köpekbalıkları ilk olarak 6 milyon yıl önce ortaya çıkmıştı ve başlangıçta sadece Pasifik’te bulunuyorlardı. Ancak iki milyon yıl sonra bu yırtıcılar tüm dünyaya yayılmayı başardı.

Araştırmacılar, okyanuslardan okyanuslarda gezen bu köpekbalıklarının, megalodonların bölgelerini işgal ettiklerini ve yiyecek konusunda megalodonlara karşı üstün geldiklerini düşünüyor. Ancak rekabet artmaya başladıkça, aralarındaki ‘kavga’ hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Bossenecker’e göre, megalodonların yok oluşlarının sebebi dış uzayda meydana gelen bir süpernova değil büyük beyaz köpekbalıklarıydı.

Ortaya atılan bu yeni hipotez bazı şeyleri açıklasa da bir antik köpekbalıkları uzmanı bu konuda ikna olmuş değil. Ona göre, sadece bir türün megalodonları tamamen bitirmesi pek de olası bir senaryo oluşturmuyor. Kendisi, araştırmacıların kaplan köpekbalıkları gibi diğer olası ‘suçlulara’ da bakması gerektiğini söylüyor.