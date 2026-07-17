Google, Gemini için uzun zamandır beklenen Avatar oluşturma özelliğini kullanıma sundu. Artık her yeni görsel oluştururken yeniden selfie yüklemeniz gerekmeyecek. Peki dijital avatar nasıl hazırlanıyor, hangi ülkelerde kullanılabiliyor ve nasıl aktif ediliyor? Tüm detayları anlattık.

Yapay zekâ ile görsel üretirken her seferinde aynı fotoğrafınızı yüklemek can sıkıcı olabiliyor. Google da bu süreci ortadan kaldıracak yeni bir özellikle Gemini kullanıcılarının karşısına çıktı. Şirket, tek seferlik bir kurulumla dijital avatar oluşturmanıza izin veren yeni sistemini kademeli olarak dağıtmaya başladı.

Yeni özellik sayesinde oluşturduğunuz avatar, Gemini'nin görsel üretim araçlarında sizi temsil ediyor. Böylece farklı mekanlarda, farklı kıyafetlerle ya da bambaşka sanat stillerinde kendinizi göstermek istediğinizde yeniden selfie yüklemek yerine hazır avatarınızı kullanmanız yeterli oluyor.

Google Gemini'de Avatar nasıl oluşturulur?

Avatar oluşturma işlemi oldukça kısa sürüyor. Öncelikle bilgisayarınızdan Gemini'nin internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Sohbet kutusundaki ekleme simgesine dokunduktan sonra "Daha fazla yükleme > Avatar" yolunu izleyerek ekranda çıkan QR kodunu telefonunuzla okutabilirsiniz.

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Telefonunuzda açılan ekranda kamera ve mikrofon izinlerini verdikten sonra Google'ın yönlendirmelerini takip ederek kısa bir yüz ve ses kaydı oluşturuyorsunuz. İşlem tamamlandığında bilgisayardaki Gemini ekranına dönüp "Avatarı Kullan" seçeneğine bastığınızda dijital avatarınız hazır hâle geliyor.

Avatarınızı görsellerde kullanmak işte bu kadar kolay

Avatar oluşturduktan sonra yeni bir görsel hazırlarken yeniden fotoğraf yüklemeniz gerekmiyor. Sohbet kutusundaki ekleme menüsünden Avatar seçeneğini seçebilir ya da doğrudan @ işareti yazarak kayıtlı avatarınızı çağırabilirsiniz.

Bundan sonrası tamamen hayal gücünüze kalıyor. Kendinizi Orta Çağ'da bir şövalye, uzayda bir astronot, anime karakteri ya da farklı sanat akımlarına uygun şekilde görmek istiyorsanız bunu yalnızca birkaç satırlık komutla gerçekleştirebiliyorsunuz. Google'ın amacı da tam olarak bu süreci mümkün olduğunca zahmetsiz hâle getirmek.

Her kullanıcı şimdilik erişemeyecek

Google, Avatar özelliğini kademeli olarak dağıtıyor. Bu nedenle herkes aynı anda erişemeyebilir. Ayrıca özelliği kullanabilmek için 18 yaşından büyük olmak, kişisel Google hesabıyla giriş yapmak ve desteklenen Google AI planlarından birine sahip olmak gerekiyor.

Şirket ayrıca Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve Birleşik Krallık'taki kullanıcıların şimdilik Avatar özelliğine erişemediğini belirtiyor. Desteklenen ülkelerde yaşayan kullanıcılar ise Gemini uygulaması veya gemini.google.com üzerinden yeni özelliği kullanmaya başlayabiliyor.

Google, kaliteli sonuçlar için bazı kurallar da belirledi

Avatar oluştururken yüzünüzün net görünmesi büyük önem taşıyor. Google; gözlük kullanımına izin verse de güneş gözlüğü, maske ve şapka gibi yüzü kapatan aksesuarların kullanılmamasını öneriyor. Ayrıca kayıt sırasında ortamın iyi aydınlatılmış olması ve arka planda başka kişilerin bulunmaması isteniyor.

Şirket, oluşturduğunuz avatarı dilediğiniz zaman silebileceğinizi veya yeniden oluşturabileceğinizi de söylüyor. Bunun için Gemini ayarlarındaki Kişisel Avatar bölümüne girmeniz yeterli oluyor. Böylece görünümünüz değiştiğinde ya da daha güncel bir kayıt oluşturmak istediğinizde işlemi kolayca tekrarlayabiliyorsunuz.