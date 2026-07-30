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Gemini Omni Ücretsiz Erişim Fırsatı Başladı: Günlük 10 Video Üretebileceksiniz!

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Google, yapay zekâ destekli video üretim modeli Gemini Omni için sınırlı süreli ücretsiz erişim dönemini başlattı.

Gemini Omni Ücretsiz Erişim Fırsatı Başladı: Günlük 10 Video Üretebileceksiniz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, video üretimi modeli Gemini Omni için sınırlı süreli bir ücretsiz erişim kampanyası duyurdu. Yapılan resmî açıklamaya göre kullanıcılar, kampanya süresince Gemini Omni modelini kullanarak günde 10 adede kadar videoyu hiçbir ücret ödemeden oluşturabilecek.

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Geçici erişim dönemi geçtiğimiz akşam itibarıyla başlarken, 4 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.

İlk kez deneyecekler için altın fırsat

Gemini Omni modelini daha önce deneyimleme fırsatı bulamamış olan ve uygulamanın ücretsiz katmanını kullanan kişiler için bu kampanya önemli bir fırsat sunuyor.

Kullanıcılar bir hafta boyunca günlük tanımlanan 10 videoluk hakları sayesinde yapay zekâ video üretimi yeteneklerini test edebilecekler.

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