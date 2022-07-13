Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK Borcu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Kasapoğlu, öğrencileri mağdur etmeyeceklerini, gerekli adımların atıldığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün kredi imkânından faydalanan üniversite öğrencileri, borçlarını sorguladıklarında şok eden rakamlarla karşılaşmıştı. Kanun gereği yurt içi üretici fiyat endeksine bağlı olan kredi borcu, öğrencilerin aldıkları rakamın kat kat üzerinde çıkmıştı.

Yüksek KYK borçları, öğrencilerin şikâyetleriyle sosyal medyada gündem olurken bugün konu hakkında resmi açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçları ile ilgili adımları atacaklarını, çalışmalarının hazır olduğunu ve Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı tarafından bu konunun kamuyla paylaşılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı’nın açıklaması:

“Eski adı TEFE yeni adı Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi. Bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. Ve tabii gençlerimizi biz hiçbir zaman mağdur etmedik ve az önce de bahsettim. Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli.

Bakanlık olarak detaylıca çalıştık ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi bu süreçlere mağdur etmediğimiz gibi, bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımlarımızı atacağız. İlk kabine toplantısı sonrasında sayın cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu gençlerimizle paylaşacak.”

Ne olmuştu?