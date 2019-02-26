General Mobile, MWC 2019’u es geçmedi. Yeni modeller arasında yer alan Android Go işletim sistemli GM 6 D'nin 2019 versiyonunun özellikleri duyuruldu.

General Mobile’ın GM 5 Plus’tan sonra en dikkat çeken cihazlarından biri olan GM 6 d, bu yıl yenilenen yüzüyle yeniden karşımıza çıktı. General Mobile’ın Barselona’da düzenlenen MWC etkinliğinde GM 9 Plus’ı tanıtacağı, daha önce yayınlanan afişlerden biliniyordu. Fakat şirket bir sürpriz yaparak GM 6 d 2019 Edition’ı tanıttı.

GM 6 d 2019 Edition’ın özellikleri şöyle:

Ekran : 5.5 inç 720x1440 piksel

: 5.5 inç 720x1440 piksel Yonga seti: MediaTek MT6739 (4 adet ARM Corex A53 çekirdeği)

MediaTek MT6739 (4 adet ARM Corex A53 çekirdeği) RAM: 1 GB

1 GB Dahili Depolama: 16 GB

16 GB Batarya : 3500 mAh

: 3500 mAh Boyut : 150 x 70,5 x 8,59 mm

: 150 x 70,5 x 8,59 mm Ağırlık: 148 g

148 g Kamera: 13 MP AF, f2.0 Diyafram Arka Kamera, 5 MP FF, f2.2 Diyafram Selfie Kamera

GM 6 d 2019, düşük klasmanda bulunduğundan Android Pie Go Edition ile karşımıza çıkıyor. Düşük donanımlı cihazlar için biçilmiş kaftan olan bu işletim sistemi, telefonun özellikleriyle tam uyuşuyor gibi gözüküyor. Ürün hakkında herhangi bir fiyat bilgisi henüz bulunmuyor. Telefonu General Mobile'ın kendi sitesinden incelemek isterseniz buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.