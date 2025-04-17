Fütüristik Tasarıma Sahip Arazi Aracı Genesis X Gran Equator Tanıtıldı

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Genesis, zorlu arazi koşulları için tasarladığı konsept otomobili X Gran Equator'ü tanıttı. Seri üretime girip girmeyeceği bilinmeyen otomobil, fütüristik tasarımıyla dikkat çekecek.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai'ın premium markası Genesis, düzenlediği bir etkinlikte "X Gran Equator" olarak isimlendirdiği yeni SUV konseptini tanıttı. Araziye uygun gerçek bir SUV olarak karşımıza çıkan otomobil, araziye uygun yapısı ve fütüristik tasarımı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Dışarıdan bakıldığında bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen Genesis X Gran Equator, aracı boylu boyunca kaplayan ışık barlarına ev sahipliği yapıyor. Gövdeye gömülü kapı kolları, ön kısımdaki ekstra aydınlatmalar ve tavan çitaları, aracı oldukça etkileyici göstermeyi başarmış durumda.

Genesis X Gran Equator

Genesis X Gran Equator

Aracın iç kısmına baktığımız zaman oldukça ilginç bir kabin ile karşılaşıyoruz. Dijital ekranlar yerine analog ekranların kullanıldığı otomobilde direksiyonun arkasında 3 gösterge paneli, orta konsolda ise 4 panel daha bulunuyor. Orta konsoldaki paneller bilgi-eğlence sisteminin ve araç sürüş bilgilerinin kontrol edilmesini sağlıyor. Aracın tavanında ise her yolcunun oturma açısına göre ayarlanmış olan tavan pencereleri bulunuyor.

Genesis konsept arazi aracı

Genesis, New York Otomobil Fuarı'nda gösterdiği konsept otomobilinin motoruna ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak X Gran Equator'un tasarımına baktığımızda bu aracın elektrikli olduğunu rahatlıkla çözebiliyoruz

Genesis konsept araba

Genesis X Gran Equator'un bir gün satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Ancak firmanın Körfez ülkeleri gibi bazı bölgelerde büyük ilgi gördüğü zaten biliniyor. Hâl böyle olunca bu aracın üretim tarafına daha yakın olduğunu söylemek mümkün. Tabii son söz, Genesis tarafından söylenecek.
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Kaynak : https://www.caranddriver.com/news/a64490691/genesis-x-gran-equator-concept-details/
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