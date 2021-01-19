Getir, yaptığı açıklama ile gerçekleştirmiş olduğu yeni yatırım turunda yurt içi ve yurt dışından toplamda 128 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Getir'in 5,5 yılda aldığı toplam yatırım miktarı ise 850 milyon dolar oldu.

Çevrimiçi market uygulaması Getir, yurt içi ve yurt dışından büyük yatırımlar toplamaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre Silikon Vadisi'nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği büyük yatırımın ardından Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte büyük bir yatırımda daha bulundu.

Getir’in yerli yatırımcıları arasında bulunan Revo da popüler servise yeni yatırımlarda bulunurken; yerelde Fiba ile Esas Holding, yurt dışında ise New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi'nden Goodwater Capital, Getir’in yeni yatırımcıları oldu. Getir’in söz konusu yatırım turunda yerli ve yurt dışı yatırımlarının toplam değeri 128 milyon dolar olurken; şirket 5,5 yılda aldığı toplam yatırım miktarını da 850 milyon dolara çıkarmış oldu.

Getirin 5,5 yılda aldığı toplam yatırım 850 milyon dolara ulaştı

Gerçekleştirdikleri yatırım turu ile ilgili açıklamalarda bulunan Getir kurucusu Nazım Salur, “Bugün Türkiye'nin 18 şehrinde 1.500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık.” ifadelerini kullanırken açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir'in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. Sadece 5,5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Getir'in kurulduğunda dünyada bir ilk olması ve bu fikri geliştirerek bugünlere taşımamız, bu değerlemeye ulaşmamızda en önemli etken oldu."

Getir, bizzat çalışanlardan gelen talep üzerine yeni yatırım turunda çalışanlarına da Getir’e yatırımda bulunma imkanı tanıdı. Böylece 250'den fazla Getir çalışanı, kendi birikimleriyle Getir'e ortak oldu. Getir, yeni yatırımlarla yurt içinde ve dışında operasyonel ağını hızla genişletmeye devam etmeyi hedeflediğini ifade ediyor.