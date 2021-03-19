getir'e 300 Milyon Dolarlık Yatırım Yapıldığı Söyleniyor

getir'in 300 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığı iddia edildi. egirişim'de yer alan bir habere göre son dönemlerin en popüler teslimat şirketi getir, 2.6 milyar dolar değerleme ile 300 milyon dolarlık yatırımı kaptı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Türkiye'de 2020 yılının en popüler şirketlerden bir tanesi olmayı başaran getir ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. egirişim isimli internet sitesinde yer alan bir habere göre teslimat şirketi, 300 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Yatırımın hangi kurum tarafından yapıldığını açıklamayan egirişim, resmi açıklamanın beklenilmesi gerektiğini ifade ediyor.

getir, 2020'de devasa yatırımlar almış, işlerini ciddi anlamda büyütmüştü. Bu bağlamda önce 38 milyon dolarlık bir yatırım kapan şirket, bir süre önce de 128 milyon dolarlık bir yatırım daha almıştı. Gelen son bilgiler, getir'in şimdi de 300 milyon dolarlık yatırım aldığını, böylelikle şirket değerlemesinin 2.6 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Şirket, kısa bir süre önce Londra'da hizmet vermeye başladı

Aldığı yatırımları en iyi şekilde değerlendiren getir, şubat ayı içinde de çok önemli bir gelişmeye imza attı. Bu gelişme kapsamında İngiltere'ye giriş yapan getir, Londra'da teslimat yapmaya başladı. Ayrıca şirket, Londra'dan sonra Berlin, Amsterdam ve Paris'te de teslimat yapmaya başlayacağını açıklamıştı. Son yatırım, şirketin daha fazla yerde hizmet vermeye başlamasını sağlayacaktır.

getir'in 3 kurucu ortağı bulunuyor. Bu ortaklar; Tuncay Tutek, Serkan Borançılı ve Nazım Salur. Bu ortaklar, gelen yatırımlara rağmen getir hisselerinin büyük bir bölümünü ellerinde tutmaya devam ediyorlar. Bu da şirketin Türklerin kontrolünde kalmaya devam ettiğini gözler önüne seriyor.