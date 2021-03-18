Dacia, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında "Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markası" seçildi. Sektörün en popüler ismi olan Ford'u geride bırakarak bu unvanı kazanan Dacia, 2021 yılında konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

Marketing Türkiye ve Akademetre'nin iş birliği ile bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" yeni sahiplerini buldu. Markaların bilinirliği, markaya duyulan güven, tavsiye edilebilirlik ve markanın genel başarısı gibi 9 ana kriter ve bu kriterlere bağlı 16 alt kritere göre yapılan "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"ne göre verilen ödüllere, bu yıl Dacia damgası vuruldu.

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin kategorilerinden bir tanesi de "Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markası"ydı. Türkiye'de ticari otomotiv dediğimiz zaman akıllara gelen ilk şirket Ford olsa da Dacia, bu kategoride Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markası seçilmeyi başardı.

Renault bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dacia'nın ticari araçları denildiğinde, akıllara doğrudan Dokker geliyor. "Van" ya da "Combi" olarak isimlendirilen iki modelde satılan Dokker'lar, rakiplerine göre uygun sayılabilecek fiyatlarıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Görünen o ki Dacia, Dokker modellerinin hem satış öncesi hem satış sonrası destekleriyle de binlerce kişiyle görüşülerek yapılan araştırmalar kapsamında, The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markası olmayı başardı.

Aslına bakacak olursak Dacia, 2021 yılına gösterişli bir giriş yaptı. Bu bağlamda çok kısa bir süre önce popüler modeli Sandero Stepway'in yeniden yaratılmış halini duyuran şirket, lansmana özel uygun fiyatı ile de tüketicilerin ilgisini üzerinde topladı. Yollarda yavaş yavaş görmeye başladığımız yeni nesil Sandero Stepway'ler kendini ispatlamış durumdayken gelen yeni ödül, şirketin 2021 yılında çok konuşulacağının açık bir göstergesi.