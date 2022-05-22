Türkiye dışında da pek çok ülkede hizmet veren Getir, adeta bir Voltron'a dönüşerek çok sayıda hizmeti tek bir uygulamada buluşturdu. Görünen o ki durmaya pek niyetleri yok gibi. Peki Getir'in bundan sonraki hizmetleri ne olabilir? Konuyu biraz da espriye vurarak önerilerimizi ve tahminlerimizi yaptık.

Getir'in mobil uygulamasında şu an itibarıyla 8 farklı hizmet bulunuyor: Getir, GetirYemek, GetirÇarşı, GetirBüyük, GetirBiTaksi, GetirSu, Getirİş ve GetirAraç. Son olarak da GetirFinans hizmeti üzerinde çalışmalar yapıldığı ve bu proje için bir ekip kurulmakta olduğu duyulmuştu.

Getir'in bu 8 hizmetini, uygulamanın ana ekranına sığdırmak artık zorlaşmaya başladı ancak yine de yeni hizmetlerin geleceğini kestirmek zor değil. Aşağıdaki tahminlerimizden bazılarını yakında Getir'de görürsek pek şaşırmayacağız.

Tamir, nakliye, temizlik gibi hizmetlere hemen ulaşabilmek için:

Yaptırmak istediğimiz işler için ustaların ne kadar ücret istediğini, daha önceki müşterilerinin ne kadar memnun kaldığını görebileceğimiz bir Getir hizmeti hayatımızı kolaylaştırabilir. Bu özellikleri halihazırda Armut uygulaması sağlıyor olsa da yeni bir alternatife kim hayır diyebilir ki?

GetirAraç olduğuna göre GetirEmlak neden olmasın?

Getir'de araba kiralamak mümkün. İlerleyen dönemlerde ise daire bile kiralanabilir. Sektörün tekelleşmesi de sona ermiş olur.

Tatil rezervasyonumuzu kolaylıkla yapabilme imkanı da olmasın mı?

İsmi belki GetirTur, GetirOtel, Getirbnb gibi alternatifler de olabilir. Bu hizmetin bizim gibi bir tatil ülkesinde iş yapacağı kesin.

Kargo şirketlerinden kimse memnun değil, belki bu işin altından GetirKargo kalkar.

Bir de GetirPosta gibi çalışırsa, PTT'ye de eskisi kadar gerek kalmaz.

Scooter'ların mantar gibi çoğaldığı bu dönemde GetirScooter çıkarsa kimse şaşırmayacaktır.

Bu gidişle yürümeyi unutur hale gelebiliriz.

Pahalılığın da tetiklemesiyle 2. el ürünlere olan talep artmış durumda:

Dolandırıcıların fink attığı 2. el uygulamalarına yeni bir alternatifin gelmesi şart. Güvenli ödeme sistemiyle alışveriş yapılabilmeli. Belki alt dalı olarak GetirModa veya GetirGiysi adında bir hizmet de eklenebilir.

Kapsama alanı da kurye bolluğu kadar olacaksa GetirCell fikri herkes için cazip bir seçenek olur.

Ek olarak bir de yüksek hızlı fiber internet sağlayan GetirNet olursa işte o zaman kapımıza gerçekten mutluluk getirmiş olur.

Biletix, Biletinial gibi sitelere yeni bir alternatif: GetirBilet

İsmi GetirEtkinlik de olabilir. Hem farklı sitelere bakmakla uğraşmak yerine elimizin altında olan bir uygulamadan görmek çok daha kolay olur. Böylece şehrimizdeki etkinlikleri daha rahat takip edebiliriz.

Netflix benzeri bir platform önersek fazla mı abartmış oluruz? O kadarı da olmaz demeyin, belki bir gün GetirTV adlı bir streaming servisi çıkar.

Belki bu serviste GetirFilm, GetirOyun, GetirMüzik gibi özellikler de olur.

Flörtleri aşka dönüştüren bir özellik de gelmesin mi?

Flörtler artık sevgililiğe dönüşemediği için bu konuda birilerinin adım atması şart. Bunu yapsa yapsa GetirAşk yapar. Hem ne de olsa herkesin konum bilgisi uygulamada zaten kayıtlı.

Üniversite öğrencilerinin hayali:

Öğrenciler fotokopicide zaman kaybetmek yerine istedikleri notları telefondan yüklesinler, kurye de bu notları veya hazır notları ayaklarına kadar getirsin.

Geri dönüşüm için ambalaj toplama hizmeti:

Türkiye'de geri dönüşüm kültürü yok denecek kadar az. Çöplerden karton toplayan geri dönüşüm işçileri de olmasa bu konuda büyük bir kaybımız olurdu. Bu işçiler Getir'in alt hizmeti Götür'e dahil olsa ve geri dönüştürmeye uygun nesneleri evlerden toplasa şahane olurdu.

Bonus: Ayağınıza kadar getirir.

"Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halıfleks kenarına overlok çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir."

Peki sizin tahminleriniz ve önerileriniz neler?