Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayımlanacak olan GhostWire: Tokyo'nun çıkış tarihi açıklandı. Oyunun çıkış tarihinin yanı sıra, PC oyuncuları için de bir sürpriz açıklama yapıldı.

Geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen PlayStation Showcase etkinliği, fragmanıyla büyük ilgi toplayan bir oyuna yer vermişti: GhostWire: Tokyo. Bethesda tarafından yayımlanan ve Tango Gameworks tarafından geliştirilen bu oyun, günümüz dünyasını fantastik bir dünyayla birleştirerek oldukça ilginç bir atmosfer sunacağını gösteriyordu.

Bugün de Tango Gameworks ve Bethesda, merakla beklenen aksiyon macera oyunu GhostWire: Tokyo’nun çıkış tarihini açıkladı. Ayrıca PC oyuncuları için de muhteşem bir haber verildi. İlk olarak PlayStation 5 özel oyunu olacağı açıklanan GhostWire: Tokyo’nun PC için de yayımlanacağı bu açıklamayla birlikte duyuruldu.

Oyun, 25 Mart’ta çıkış yapıyor:

GhostWire: Tokyo, paylaşılan duyuruya göre hem PC hem de PlayStation 5 için 25 Mart 2022 tarihinde çıkış yapacak. Oyunda doğaüstü ölümcül güçler tarafından istilaya uğrayan Tokyo’da mistik sanatlara hâkim olacak, intikam arayışındaki güçlü bir ruhani varlıkla müttefik kuracak ve insanların kaybolmasının ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için bilinmeyenle yüzleşeceğiz.

GhostWire: Tokyo oynanış fragmanı:

GhostWire: Tokyo, PC oyuncuları için Steam’de 549 TL’den satışa çıktı. Oyuna 22 Mart’ta erken erişim şansı elde etmek isteyen ve yeni kıyafetler ile bir silah elde etmek isteyenlerse 699 TL ödeyerek Deluxe sürümünü satın alabilirler. Oyunun PlayStation 5 fiyatıysa 609 TL (PS Plus üyelerine 548,10 TL).