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Yeni PC Almayı Planlıyorsanız Üzüleceksiniz: Giriş Seviyesi Ekran Kartlarının Fiyatı Ciddi Oranda Artacak!

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PC Partner'in raporuna göre yükselen bileşen maliyetleri nedeniyle 2026'nın ikinci yarısında giriş seviyesi ekran kartlarının fiyatları ciddi oranda yükselecek.

Yeni PC Almayı Planlıyorsanız Üzüleceksiniz: Giriş Seviyesi Ekran Kartlarının Fiyatı Ciddi Oranda Artacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ altyapısına yönelik artan talep ve RAM maliyetlerindeki yükseliş, bütçe dostu ekran kartı pazarını zora sokuyor.

Zotac, Inno3D ve Manli gibi markaların sahibi olan PC Partner Group, yayınladığı ilk yarı yıl raporunda, 2026'nın ikinci yarısında giriş seviyesi grafik kartlarında tedarik sıkıntısının artacağını ve ortalama satış fiyatlarının yükseleceğini bildirdi.

İçerikten Görseller

Yeni PC Almayı Planlıyorsanız Üzüleceksiniz: Giriş Seviyesi Ekran Kartlarının Fiyatı Ciddi Oranda Artacak!
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Bileşen maliyetleri giderek artıyor

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Giriş seviyesi ekran kartı kıtlığının arkasındaki en büyük etken, veri merkezlerinin GDDR6 ve GDDR7 bellek stokları üzerindeki baskısı olarak gösteriliyor.

PC Partner, sadece ekran kartı belleklerinin değil; işlemci, standart DRAM ve diğer ana bileşenlerin de teslimat sürelerinin uzadığını belirtti. Bu durum üreticilerin planlama yapmasını zorlaştırırken, AMD'nin RTX 5050 ve RX 9050 gibi modelleri şimdiden tavsiye edilen satış fiyatlarının üzerinde listelenmeye başladı.

Fiyat artışları satış hacmindeki düşüşü telafi etti

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Şirket, yılın ilk yarısında yaşanan bileşen eksikliklerine rağmen finansal başarısını korudu. Ekran kartı satış hacmi düşse de ortalama satış fiyatları %10,7 artış gösterdi.

Gelirler %1,5 artarak 820 milyon dolara ulaşırken, net kâr geçen yılın aynı dönemindeki 31,9 milyon dolardan iki katına çıkarak yaklaşık 69,5 milyon dolara yükseldi.

Oyuncular için bütçe dostu sistem toplamak zorlaşıyor

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Ekran kartı piyasasında fiyatlar çıkış seviyelerinin üzerine çıkarken, AMD de yılın ikinci yarısında ek fiyat artışlarına gideceğini doğruladı.

Bellek arzında bir iyileşme yaşanmadığı sürece uygun fiyatlı oyuncu bilgisayarı toplamak isteyen kullanıcılar için giriş seviyesi kartları bulmak hem daha zor hem de daha masraflı hâle gelecek.

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Ekran kartı

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