Glovo, Türkiye Pazarından Çekileceğini Açıkladı

Glovo, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu belirli pazarlardan ayrılacağını açıkladı. Çalışmalarını kâr elde edebileceği bölgelerde yoğunlaştırmak isteyen İspanyol şirketin yerel markalarla rekabet edemediği için bazı pazarlardan çekimle kararı aldığı düşünülüyor.

Webrazzi'nin yaptığı habere göre, merkezi İspanya olan teslimat şirketi Glovo, bazı pazarlardan çekilme kararı alarak şaşırttı. İçinde Türkiye’nin de yer aldığı belirli pazarlardan ayrılma kararı alan Glovo, liderlik elde etmeyi amaçladığı diğer pazarlara odaklanmak ve kısa dönemde kâr edebileceği yerlere yönelmek istediğini açıkladı.

İspanyol şirketi Glovo’nun pazarlarından çekildiği ülkeler arasında Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko yer alıyor. Elbette ülkemizdeki YemekSepeti ve Getir gibi yerel kuruluşlar, Glovo gibi yabancı şirketlerin de rekabet etmesini oldukça güç hale getiriyor. Glovo, 2019 yılının sonunda 150 milyon Euro değerinde bir yatırım almasının ardından ‘unicorn’ unvanını elde etmeyi başardı. Globo, dört ülkenin pazarlarından çekilmesinin ardından çalışmalarını Güneybatı ve Doğu Avrupa ile Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde yoğunlaştıracağı bilgisini paylaştı.

Glovo'nun ayrılma sebebinin yerel markalarla olan rekabet olduğu düşünülüyor:

Glovo’nun kurucu ortaklarından biri ve aynı zamanda CEO’su olan Oscar Pierre, 2021 yılından itibaren Glovo’nun küresel anlamda kâr elde etmek için çalışmalarını yoğunlaştıracağı açıklamasında bulundu. Glovo’nun Türkiye ve Orta Doğu’da yer alan pazarlardan çekilmesinin sebebiyse şirketin yerel markalarla rekabet etmekte zorlanması olduğu düşünülüyor.

Glovo, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarında birkaç hafta daha hizmet verecek. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde faaliyetlerini sürdüren İspanyol şirketi Glovo, bütün çalışanlarına ve iş ortaklarına teşekkürlerini sunup pazardan ayrılacağını belirtti.