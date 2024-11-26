Formula 1 tarafından yapılan açıklamaya göre Cadillac, önümüzdeki yıl organizasyona katılarak 11'inci takım olacak.

ABD’li otomobil devi General Motors, uzun bir süredir dünyanın en büyük motor sporu organizasyonu Formula 1’e girmeye çalışıyordu. Bugün ise şirketin beklediği haber nihayet geldi. F1, GM’in resmen onay aldığını duyurdu.

Bu onayın ardından Cadillac, Formula 1'in 11’inci takımı olarak resmen organizasyona katılmış olacak. Böylece F1’de artık yeni bir Amerikan takımı görmeye başlayacağız.

Cadillac, 2026 sezonunda F1’e giriş yapacak

Açıklamalara göre Cadillac, 2026 sezonu itibarıyla Formula 1’de takım olarak yarışmaya başlayacak. General Motors’un 2030’a kadar kendi motorlarını F1 motorlarını üretme planı olduğunu belirtelim. Ancak en başta farklı bir takımın güç aktarma organlarını kullanacaklar. Bunun hangi takım olduğu belli değil ancak söylentiler Ferrari veya Honda olacağı yönünde.

Şirketin en başta organizasyona Andretti-Cadillac takımıyla dahil olması bekleniyordu. Ancak açıklamada bunun olmadığı görüldü. Andretti Global muhtemelen hâlâ ekibin bir parçası ancak ismi takımda geçmiyor.

Cadillac’ın 2016’dan bu yana Formula 1’e katılan ilk takım olduğunu belirtelim. Nasıl bir performans göstereceğini önümüzdeki sezon göreceğiz.