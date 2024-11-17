Google, Gmail kullanıcıları için geçici e-posta özelliği eklemeyi planladığı ortaya çıktı. Böylelikle kullanıcıların üçüncü taraflarla daha güvenli iletişim kurmasına olanak tanıyacak.

Gmail'in yakında geçici e-posta adresleri sunabileceği ortaya çıktı. Gmail Android uygulamasında yapılan son güncellemeler “Korumalı E-posta” adı verilen yeni bir özellik hakkında ipucu veriyor.

Google, kullanıcılara gerçek e-posta adreslerini üçüncü taraflarla paylaşmak yerine geçici bir e-posta adresi sunmayı planlıyor.

Gmail'in yeni geçici e-posta özelliği

Geçici adrese gelen e-postalar, kullanıcıların normal gelen kutusuna yönlendiriliyor olacak. Böylelikle kullanıcılar, geçici adreslerinden artık e-posta almak istemediklerinde bu adresleri iptal ederek spam filtreleriyle uğraşmaktan kurtulabilecekler.

Gelmesi beklenen “Korumalı E-posta” özelliğinin, mevcut geçici e-posta hizmetleri gibi yalnızca gelen e-postalara izin vermesi bekleniyor. Ana sebebi ise hizmetin kötü amaçlı kullanımını önlemek adına bir tedbir olarak görülüyor. Ayrıca aynı anda birden fazla geçici e-posta adresine sahip olma imkanının kullanıcılara daha fazla esneklik sunacağı aşikâr. Gelmesi beklenen bu yeni özellik şu an için yalnızca birkaç metin referansı ve kullanıcı arayüzünde görülmüş durumda. Gelişmeleri takip edeceğiz.