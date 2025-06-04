Google, geçen ay duyurduğu Material 3 Expressive tasarım dilini şimdiden belli uygulamalara getirmeye başladı. Gmail uygulamasının yeni tasarımı, bazı kullanıcılara sunuldu.

Google, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinliğinde Android ve uygulamalar genelined “Material 3 Expressive” ismi altında yepyeni bir tasarım dili benimsenmeye başlayacağını duyurmuştu. Bu tasarım Android 16 ile birlikte cihazlara gelmeye başlayacak olsa da şirket, şimdiden bazı uygulamalarda değişiklikleri sunmaya başladı. Bunlardan biri de Gmail’di.

Öyle ki belli kullanıcılar, Gmail’de Material 3 Expressive tasarımını almaya başladı. Yeni tasarım dili, uygulamalara çok daha canlı renkler, daha akıcı animasyonlar ve katmanlı arayüz unsurları getiriyordu. Bunlar, yeni Gmail uygulamasında da karşımıza çıkıyor.

Gmail’in yeni tasarımı böyle olacak

Bazı Gmail kullanıcılarında görülmeye başlayan yeni tasarım dilinden ekran görüntüleri geldi. Görsellere baktığımızda değişikliklerin öyle çok büyük olmasalar da fark edilebilir olduklarını görebiliyoruz. E-posta listesi artık yuvarlak kart benzeri bir görünüme kavuşarak gelen kutusuna daha modern bir his kazanıyor.

Öte yandan uygulamanın diğer kısımlarında da yenilikler görüyoruz. Arama çubuğu, gezinme menüsü ve hesap değiştirme kısmı gibi yerler ayrı ve daha renkli bir katmanda yer alıyor. E-postalar arasında kaydırırken yeni animasyonlar eklenmiş ve e-posta oluşturma düğmesi eskisine nazaran daha kalın bir görünüm kazanmış.

Gmail’in yeni tasarımı şu an için çok az sayıda kullanıcıda görülmeye başladı. Bu yüzden sizde çıkmaması normal. Google, ilerleyen zamanlarda herkes için sunmaya başlayacaktır. Gmail dışında diğer Google uygulamalarında da Material 3 Expressive tasarım dili altında önemli değişiklikler göreceğiz.