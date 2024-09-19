God of War serisi uzun yıllardır oyunseverlerin hayranlıkla takip ettiği serilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sony, serinin son oyunu olan God of War: Ragnarok'u çok uzun süre kendi konsoluna özel tutmuştu. Uzun bekleyişin ardından oyun, Steam ve Epic Games üzerinden bilgisayar oyuncularına da sunuldu.
God of War: Ragnarok Fragmanı:
God of War: Ragnarok nasıl bir oyun?
Kratos ile mitoloji mitoloji gezip ne kadar tanrı, yarı-tanrı, mitolojik yaratık varsa öldürdüğümüz serinin bu oyununda da İskandinav mitolojisi gazabımızdan nasibini alıyor. Bir yandan da oğlumuzu yetiştirmeye uğraşıyoruz.
God of War: Ragnarok'un fiyatları nasıl?
God of War: Ragnarok, Epic Games'te 1499 TL'den satışa çıktı. Oyunun Steam fiyatı ise standart versiyon için 49,99 dolar (1700 TL), dijital deluıxe sürümü için 59,99 dolar (2040 TL) olarak açıklandı.
God of War: Ragnarok hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu oynamayı düşünüyor musunuz?