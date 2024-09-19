God of War: Ragnarok, uzun bir bekleyişin ardından Steam ve Epic Store'a geldi.

God of War serisi uzun yıllardır oyunseverlerin hayranlıkla takip ettiği serilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sony, serinin son oyunu olan God of War: Ragnarok'u çok uzun süre kendi konsoluna özel tutmuştu. Uzun bekleyişin ardından oyun, Steam ve Epic Games üzerinden bilgisayar oyuncularına da sunuldu.

God of War: Ragnarok Fragmanı:

God of War: Ragnarok nasıl bir oyun?

Kratos ile mitoloji mitoloji gezip ne kadar tanrı, yarı-tanrı, mitolojik yaratık varsa öldürdüğümüz serinin bu oyununda da İskandinav mitolojisi gazabımızdan nasibini alıyor. Bir yandan da oğlumuzu yetiştirmeye uğraşıyoruz.

God of War: Ragnarok'un fiyatları nasıl?

God of War: Ragnarok, Epic Games'te 1499 TL'den satışa çıktı. Oyunun Steam fiyatı ise standart versiyon için 49,99 dolar (1700 TL), dijital deluıxe sürümü için 59,99 dolar (2040 TL) olarak açıklandı.

God of War: Ragnarok hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu oynamayı düşünüyor musunuz?