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Popüler Oyun Platformu GOG'un "Nazi" Sembolü İçeren E-Posta Göndermesi Gündem Oldu

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GOG, The End of the Sun için gönderdiği tanıtım e-postasında yer alan Nazi sembolleri nedeniyle oyun dünyasının gündemine oturdu. Şirket yaşananlar için özür dilerken geliştirici ekip, bültendeki tercihleri kendilerinin de anlamadığını ve süreçten habersiz olduklarını açıkladı.

Popüler Oyun Platformu GOG'un "Nazi" Sembolü İçeren E-Posta Göndermesi Gündem Oldu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Steam’in en bilinen rakiplerinden GOG, bu kez yeni bir kampanya ya da ücretsiz oyun haberiyle değil, kullanıcıların gelen kutusuna düşen oldukça tartışmalı bir e-postayla konuşuluyor. The End of the Sun için hazırlanan tanıtım bülteninde kullanılan semboller, kısa sürede oyun topluluklarının tepkisini çekti.

Aslında hedef, Slav mitolojisinden beslenen bir oyunun atmosferini tanıtmaktı. Ancak e-postada kullanılan bazı semboller, Nazi döneminin en ağır çağrışımlarından biriyle ilişkilendirildi. Hâl böyle olunca da konu basit bir tasarım hatası olmaktan çıkıp GOG’un inceleme süreçlerini tartışmaya açan ciddi bir krize dönüştü.

İçerikten Görseller

Popüler Oyun Platformu GOG'un "Nazi" Sembolü İçeren E-Posta Göndermesi Gündem Oldu
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Şirket, hatanın birden fazla kontrolden kaçtığını söyledi

GOG, yaptığı açıklamada The End of the Sun bülteninde “bir dizi hata” yapıldığını kabul etti. Şirkete göre sorun yalnızca sembollerin seçilmesinden ibaret değildi; yanlış logo kullanıldı, mobil cihazlardaki görünüm yeterince kontrol edilmedi ve Almanya’daki kalite kontrol ekibinden gelen geri bildirim diğer dillere aktarılmadı.

En dikkat çeken kısım ise gönderimin tamamen tamamlanmadan durdurulmuş olması. GOG, e-postanın kullanıcı tabanının yaklaşık yarısına ulaştığını, hatanın fark edilmesiyle sürecin durdurulduğunu belirtti. Yine de bu açıklama, “Böyle bir bülten ilk kontrolden nasıl geçti?” sorusunu ortadan kaldırmaya yetmedi.

The End of the Sun geliştiricileri de duruma şaşırdı

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The End of the Sun ekibi, bültendeki tercihleri kendilerinin de beklemediğini söyledi. Geliştiriciler, GOG’un neden eski logoyu kullandığını ve sembolleri e-posta başlığına neden bu şekilde yerleştirdiğini bilmediklerini açıkladı. Yani tartışmalı tanıtım, oyunun kendi geliştiricileri için de sürpriz oldu.

Ekip ayrıca oyunun Slav mitolojisi ve kültüründen beslendiğini, bazı eski sembollerin tarih içinde Nazi ideolojisi tarafından sahiplenildiğini oyunda anlattıklarını vurguladı. Bu nedenle projelerinin neo-Nazi topluluklarıyla hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyerek tartışmanın oyun yerine pazarlama e-postasından kaynaklandığını belirtti.

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