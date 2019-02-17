Sirius Yıldızı, Bir Astreoid Tarafından Bloke Edilecek

En parlak yıldız olarak bilinen Sirius, önünden geçiş yapacak olan bir astreoid nedeni ile bir süre görülemeyecek. Bu durum tıpkı Güneş tutulmasında olduğu gibi bir görüntü ortaya çıkaracak.

Sirius yıldızı, geceleri gökyüzüne baktığınızda görebileceğiniz en parlak nokta olarak bilinir. 18 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek ilginç bir olay ise onun bu özelliğini çok kısa bir süreliğine de olsa saf dışı bırakacak.

Yapılan hesaplamalara göre boyutu çok da küçük olmayan bir asteroid, Sirius yıldızının tam önünden geçecek. Bu geçiş esnasında yıldızın belirli bir bölgesini bloke edecek olan asteroid, Dünya'nın belirli bölgelerinden gözle görülebilecek olan ilginç görüntülere sebep olacak. Sirius, tam olarak bloke edildiği anda adeta bir Güneş tutulmasında görülene benzer bir sahneye tanıklık edilecek. Bilim insanlarının ifadelerine göre, yıldız çok parlak ve büyük olduğu için bu karanlığa gömülme olayı oldukça kısa sürecek ancak yine de Dünya'nın bir kısmını, kısa süreliğine de olsa gölgede bırakmaya yetecek.

Araştırmacıların sözlerine göre, Sirius'un parlaklığı yüzünden tam olarak hangi şehirlerin, ne kadar süre ile karanlığa gömüleceğini tahmin etmek çok zor. Yine de yapılan kaba hesaplarla, ilk gölgenin Antartika'ya düşeceği ve Meksika'dan ilerleyerek ABD'de bazı kentlere uğrayacağı tahmin ediliyor.