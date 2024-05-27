Kimi zaman gökyüzünden mavi kaka topları düşebiliyor. Peki bu toplar nereden ve nasıl geliyor?

Uçaktakta dışkıların nereye gittiğini düşünüyor olabilirsiniz ancak donmuş bir buz şeklinde üstümüze düşebileceği hiç aklınıza gelir miydi?

Uçuş sırasında yapılan dışkıların nereye gittiğinden başlayarak bir gök cismi gibi yeryüzüne düşebilen mavi kaka toplarının sebebini anlatalım.

Temel bir soruyla başlayalım: Uçakta dışkı ve idrar nereye gidiyor?

Uçaklardaki atıklar, vakumlu bir tuvalet sisteminde toplanıyor ve uçuş boyunca tanklarda biriktiriliyor. İniş yapıldığında uçak temizleneceği zaman, yer hizmetleri bu atıkları boşaltıyor ve tuvaleti temizliyor.

Yani aslında uçakta dışkıların veya idrarın havadan dışarı atılması rivayeti doğru değil ancak nadir de olsa ilginç bir durum meydana gelebiliyor. O da atıkların sızarak gökyüzünde donması ve mavi bir buz oluşturması.

Donmuş, mavi bir dışkı topu düşünün…

2018 yılında Hindistan’da bir köye, 10 kg ağırlığında donmuş bir kaka topu düşmüştü. Başlangıçta dünya dışı bir nesne olduğu düşünüldü ancak gerçek bundan çok farklıydı. Mavi buz, uçuş sırasında bir uçağın atık sisteminden sızan donmuş lağım suyuydu!

Pilot ve havacılık eğitmeni Bishop’un söylediğine göre 1980’lerden itibaren vakumlu atık sistemleri kullanılmadan önce bu tip olaylar daha yaygındı. Hatta bazıları çatıları ve arabaları parçalayacak kadar büyük oluyordu.

Peki bu dışkı parçasının gök cismi gibi bir görüntüye sahip olmasının sebebi ne?

Uçağın yüksekliğine bağlı olarak hava sıcaklığının düşük olmasıyla bu dışkı sızıntıları donuyor ve dezenfektanla karışık olduğu için mavi bir renk alıyor. Donmanın da etkisiyle gökten hızla düşüyor.

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