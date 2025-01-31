Yapay zekâ artık gerçek anlamda hayatımızın "her alanında". Google'ın yapay zekâsı artık bizim yerimize işletmeleri arayabilecek.

Yapay zekâ artık hayatımızın her alanında ve şimdi de bizim yerimize telefon görüşmeleri yapmaya başlayacak.

Google’ın yeni "Benim İçin Sor" özelliği, yapay zekâyı kullanarak çevrenizdeki işletmelere sizin adınıza ulaşacak ve fiyat bilgisi gibi o işletmeye dair ihtiyacınız olan bilgileri toplayacak.

Şimdilik sadece bazı ülkelerdeki otomobil mağazaları ve manikür salonlarında kullanılabilen bu yenilikçi özellik, gelecekte daha fazla sektöre yayılacak.

Yeni özellik nasıl çalışacak?

Özelliği kullanabilmek için öncelikle Google Search Labs'da yer alan deneysel özelliği etkinleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra Google’da bir hizmet aradığınızda “Benim İçin Sor” seçeneği çıkıyor. Bu seçeneği seçtikten sonra Google’ın sizin adınıza soracağı soruları yanıtlayıp, gelişmeleri öğrenebilmek için e-posta veya telefon numaranızı eklemeniz yeterli.

Google Ürün Lideri Rose Yao, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda bu özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bir ekran kaydı da yayınladı. Ayrıca Google’ın bu teknolojiyi geliştirirken Duplex sistemini kullandığını belirtti.

İşletme sahipleri için de kontrol mekanizması bulunuyor. Eğer yapay zekâ aramalarını almak istemiyorlarsa Google İşletme Profili ayarlarınızdan devre dışı bırakabiliyor ya da bir aramayı aldıktan sonra Google’a tekrar aramamalarını söyleyebiliyorlar. Esasında Google bu özelliği geçmişte getirmeyi planlamış fakat yapay zekâ korku yarattığı için kararından vazgeçmişti.

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