Google'ın ABD Savunma Bakanlığı ile yapay zekâ teknolojileri konusunda gizli bir anlaşma imzaladığı iddia edildi. İşte detayları.

Yapay zekâ teknolojileri geliştiren şirketler, son zamanlarda ABD Savunma Bakanlığı’yla anlaşmalar yapıyordu. Bu durum da yapay zekânın orduda kullanımı nedeniyle tahmin edebileceğiniz gibi tartışma yaratan bir konuydu. Şimdi ise bu şirketlere bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi.

The Information tarafından ortaya atılan iddialara göre Google, yapay zekâ modellerini gizli çalışmalar için kullanmak üzere ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzaladı. Üstelik anlaşmanın detayları hakkında da bilgi var.

Pentagon, Google’ın yapay teknolojilerini hassas konularda kullanacak

Habere göre anlaşma Pentagon’un Google’ın yapay zekâsını “herhangi bir yasal hükûmet amacı için” kullanmasına izin veriyor. Bu da Google’ı gizli kullanım için yapay zekâ modelleri sağlama konusunda anlaşmaları olan OpenAI ve Elon Musk’ın xAI şirketlerinin yanına yerleştiriyor.

Teknolojinin sınıflandırılmış ağlar, görev planlamaları, silah hedeflemesi de dahil olmak üzere birçok hassas konuda kullanılacağı aktarılmış. Ancak gözetim ve otonom silahlar gibi tartışmalı konuları kapsamadığının da altı çizilmiş. Google, teknolojinin bu tarz amaçlar için kullanılmasını desteklemediğini söylüyormuş. Bunların yanı sıra anlaşmanın hükümetin talebi üzerine şirketin yapay zeka güvenlik ayarlarını ve filtrelerini düzenlemeye yardımcı olmasını gerektirdiği de eklenmiş.