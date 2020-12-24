Google, Aliye Berger’in Anısına Doodle Yayınladı

Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçısı olan Aliye Berger'in bugün 117. doğum günü. Google, usta sanatçının doğum günü anısına, ana sayfasında özel bir doodle yayınladı.

Bugün, Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçısı Aliye Berger’in 117. doğum günü. 1974 yılında hayata gözlerini yuman Berger, ardında bırakmış olduğu sanat eserleri ve başarısıyla büyük bir gururla anılmaya devam ediyor.

Google, Türk sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan Aliye Berger’i anmayı unutmadı. Dev arama motoru, ana sayfasında Aliye Berger için özel bir doodle oluşturdu. Kullanıcılar, bu doodle’ın üzerine tıklayarak, Aliye Berger ile ilgili tüm bilgilere ve haberlere kolaylıkla ulaşabiliyor.

Aliye Berger kimdir?

Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçısı olan Berger, aynı zamanda Halikarnas Balıkçısı olarak anılan Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ressam Fahrunnisa Zeyd’in kız kardeşi. 1903 yılında İstanbul Büyükada’da dünyaya gelen Berger, Yapı Kredi Bankası’nın düzenlediği bir resim yarışmasında “Güneşin Doğuşu” adlı yağlı boya çalışmasıyla birinci oldu.

Ünlü sanatçı, yakalamış olduğu ilk başarısının ardından, İstanbul’u ve günlük hayattan kesitleri lirizm ve dışavurumcu sanat akımlarıyla eserlerinde yansıtmaya başladı. Yaşamı boyunca dünyanın dört bir yanında 12 farklı sergi açan Berger’in eserleri, sanatçının vefatının ardından bile sergilerde boy göstermeye devam ediyor.

Google’ın Aliye Berger için yayınladığı doodle

Aliye Berger, ölümünün ardından 46 yıl geçmesine rağmen büyük bir özlemle anılan sanatçıların arasında yer alıyor. Google’da bu usta sanatçıyı anmayı unutmamış ve ana sayfasında Berger için özel bir doodle oluşturmuş. Kullanıcılar, doodle’a tıklayarak ünlü sanatçı Aliye Berger hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilir.