Android Kullanıcıları Antalya'daki Deprem Öncesinde Uyarıldı

Bu sabah Antalya'da gerçekleşen 5,3'lük depremin sarsıntısı henüz karayı vurmadan saniyeler önce bazı Android kullanıcıları, depreme dair telefonlarında bildirim gördü. Deprem anında hayati olabilecek saniyeleri kazandırma şansı olan bu özellikten nasıl faydalanabileceğinizi anlatıyoruz.

Türkiye, bu sabah saatlerinde Antalya’da gerçekleşen 5,3 büyüklüğündeki korkutan deprem haberine uyandı. Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21’de gerçekleşen depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı açıklanırken Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin hareketli bir bölge olduğunu açıklamıştı.

Deprem anında her saniyenin önemi büyükken erken uyarı sistemleri, hayati bir rol üstlenebiliyor. İşte bu sabah Antalya’da gerçekleşen deprem öncesinde de bölgedeki Android kullanıcıları, Türkiye’ye haziran ayında gelen Google’ın deprem uyarı sisteminden gelen uyarıyı gördüler. Android kullanıcıları, depremden birkaç saniye önce telefonlarında bir bildirimle karşılaştılar.

Google’ın deprem uyarıları sistemi, kişinin bulunduğu konuma yakın bölgelerde tespit edilen 4,5 ve üzeri şiddetteki depremler hakkında akıllı telefonlarına bir uyarı gönderiyor. ABD’de ShakeAlert ve Türkiye ve dünyanın geriye kalan tüm bölgelerine Android tarafından algılanan depremler hakkında uyarı, sallantı başlamadan önce gönderilebildiği gibi sallantı sırasında veya sonrasında da gönderilebiliyor. Elbette sallantı başlamadan önce gönderilen deprem uyarıları, saniyelere bağlı olan hayatların kurtarılmasında büyük rol oynayabilir.

Google deprem uyarıları nasıl açılır?

Google’ın deprem uyarıları sisteminden faydalanmak içinse Android kullanıcılarının yapmaları gereken şey çok basit. Herhangi bir ek uygulama indirmeye gerek olmayacak şekilde aşağıdaki adımları izleyerek, Google’ın deprem uyarıları sistemini açabilir ve bu sistemden faydalanabilirsiniz. Sistemin herhangi bir ücret talep etmediğini belirtelim.

Adım #1: Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasını açarak Konum sekmesine gidin.

Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasını açarak Konum sekmesine gidin. Adım #2: ‘Konum servisleri’ altında bulunan “Deprem uyarıları” seçeneğine basın.

‘Konum servisleri’ altında bulunan “Deprem uyarıları” seçeneğine basın. Adım #3: ‘Deprem uyarıları’ yazısının yanındaki çubuğu kaydırarak özelliği aktifleştirin.

iOS kullanıcıları için yerleşik deprem uyarı sistemi bulunmuyor olsa da Earthquake gibi uygulamalara bir miktar ücret ödeyerek sallantı öncesinde depremden haberdar olma şanslarını artırabilirler.